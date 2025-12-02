「有她的風景」宜蘭女性地景特展 中興文創園區登場

「有她的風景」宜蘭女性地景特展於中興文創園區登場。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為深化性別平權意識，並回望女性在宜蘭地方發展中的重要位置，宜蘭縣文化局策劃「有她的風景：宜蘭女性地景特展」，以「宜蘭１２處女性地景」為核心策展概念，以性別平等為出發點，期盼觀眾重新理解「平等」不只是權益的追求，更是看見多元生命與價值的過程。自即日起至十二月十九日止，於中興文創園區服務中心展出。

除「宜蘭１２處女性地景」主題展區外，展覽亦規劃多項互動體驗，包括「鏡像反思區」引導觀眾檢視日常觀看中的性別視角與刻板印象；「性別標籤大怪獸」邀請民眾撕貼標籤、反思語言如何形塑性別想像；「未來風景」拼字印章明信片體驗，讓觀眾用文字留下觀展後最真實的回應；並設置「宜蘭阿媽生命故事」影片展區與性別平等選書區，帶領大眾從感官與閱讀層面深入思考性別議題。

文化局表示，回望歷史中女性的身影如何長期被忽略或隱沒；她們的行動與貢獻往往未被記錄，隨著性別平等意識的形成，透過重新梳理與重新「觀看」地方文獻與空間記憶，希望透過此次特展，邀請民眾思考性別平等與日常生活的關係，並在觀看她們足跡的同時，看見更為平等、多元的社會風景。