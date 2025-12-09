有妳才變成我們！中職樂天男神陳晨威求婚成功啾啾 好友曝告白實況

中職樂天球星陳晨威先前大方認愛中信啦啦隊啾啾（Julia），獲得許多球員、啦啦隊和球迷的祝福。（圖／翻攝自Threads／wenwen0806）

中華職棒樂天桃猿人氣球星陳晨威不只是球隊主力選手，長得帥氣又被許多球迷譽為中職男神之一，先前被爆出熱戀中信啦啦隊啾啾（Julia）也大方認愛，人氣不減反增，兩人球場內外互動也常成為話題。啾啾網美好友黃文文透露，啾啾答應陳晨威求婚，男方甜蜜告白「因為有妳才變成我們」，閃瞎全網，也獲得眾人祝福。

網美黃文文今（9）日驚喜在社群平台Threads分享好友啾啾的好消息，陳晨威向啾啾求婚告白，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份 也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」

從黃文文的視角，她認為平日不善言辭的陳晨威是思考很久才講出這些話，也看得出他有多緊張，同時也看得出啾啾有多感動，至於在鏡頭後面的自己，早就熱淚盈眶。最後黃文文表示，「大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福快樂喲」，還以「陳太太」稱呼好友啾啾。

陳晨威求婚成功的消息曝光後，底下湧入一片球迷和粉絲祝福，「恭喜恭喜，這對太配了」、「祝福中職CP繼續放閃幸福下去唷」、「恭喜98、49」。身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌也特地留言祝賀，「恭喜才子佳人」。

