有妳才變成我們！中職樂天男神陳晨威求婚成功啾啾 好友曝告白實況
中華職棒樂天桃猿人氣球星陳晨威不只是球隊主力選手，長得帥氣又被許多球迷譽為中職男神之一，先前被爆出熱戀中信啦啦隊啾啾（Julia）也大方認愛，人氣不減反增，兩人球場內外互動也常成為話題。啾啾網美好友黃文文透露，啾啾答應陳晨威求婚，男方甜蜜告白「因為有妳才變成我們」，閃瞎全網，也獲得眾人祝福。
網美黃文文今（9）日驚喜在社群平台Threads分享好友啾啾的好消息，陳晨威向啾啾求婚告白，「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份 也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」
從黃文文的視角，她認為平日不善言辭的陳晨威是思考很久才講出這些話，也看得出他有多緊張，同時也看得出啾啾有多感動，至於在鏡頭後面的自己，早就熱淚盈眶。最後黃文文表示，「大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福快樂喲」，還以「陳太太」稱呼好友啾啾。
陳晨威求婚成功的消息曝光後，底下湧入一片球迷和粉絲祝福，「恭喜恭喜，這對太配了」、「祝福中職CP繼續放閃幸福下去唷」、「恭喜98、49」。身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌也特地留言祝賀，「恭喜才子佳人」。
看更多 CTWANT 文章
她1舉動「害老公中教召」 網嗨：送前任進去！內幕曝光
超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相
婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單
其他人也在看
徐乃麟：胡瓜效果不好！ 曾國城急幫解釋⋯超怕再失言
徐乃麟、曾國城9日出席記者會，徐乃麟一到場就膽戰心驚表示，「案發現場！我等下會捏曾國城大腿」，曾國城也緊張地表示，「今天問我別人的事我都不會回答」，對於之前兩人被問黃子佼一事失言歷歷在目，製作單位也嚴格控管所有問題，只要跟節目無關，一率大喊，「這題我們不答」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 5
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 129
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 2 小時前 ・ 12
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 94
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
不只立威廉！雙金男星19歲罹甲狀腺癌 「術後10年二度復發」現況曝
49歲立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，陽光形象深植人心。豈料，近日他突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤，半年醫療費就花了400萬元。事實上，演藝圈不少人受甲狀腺癌所苦，包括寶媽（王美華）、徐若瑄、本土劇女星兵家綺、金曲男星鶴The Crane、南韓巨星張根碩，其中鶴The Crane更是年僅19歲便不幸罹患癌症。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 27
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
傳奇女星雪兒傳80大壽嫁小40歲男友 曾示愛：年紀大了心靈更年輕
美國傳奇歌手雪兒（Cher），傳出計劃在明年五月她80歲生日之際，與交往三年的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards，39歲）步入婚姻殿堂。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 5
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 108
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 20 小時前 ・ 11
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 天前 ・ 2
49歲立威廉證實罹癌！2度動刀續命 「搬離妻女獨居」抗癌現況曝光
立威廉以模特兒身分出道，2004年跨足戲劇，演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇知名度大開，陽光形象深植人心。豈料現年49歲的他，近日突然自爆罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤；由於擔心放射治療的輻射可能影響家人，還為此搬離住處獨居，突如其來的消息震驚外界。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 45