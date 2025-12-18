有婚宴蟑螂！新郎3友人「包玩具鈔」還偷塞保險名片 被問竟嗆「這句」新人氣炸

新人婚宴收到玩具鈔，質問對方竟反被嗆。圖／翻攝自Threads

「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」一名女網友抱怨，家人最近舉辦婚宴，男方親友帶了2名陌生人到場，3人異想天開包了3100元的「玩具鈔」，還在紅包內塞進保險名片，事後詢問竟被對方回嗆「你的意思是包太少？」貼文引起熱議。

一名網友在Threads上發文表示，家人的婚宴上竟收到「2000元玩具鈔+600元」禮金，該賓客還要求要在禮金簿上註明2600元。事後追查發現，沒品的賓客為男方友人，3個人一共包了3100元假鈔，甚至有人還放入名片，讓他氣得痛罵「沒錢請你沒關係，不需要這樣羞辱人！」

禮金簿可見，3人分別包了「100元玩具鈔+3200元」、「2000元玩具鈔+600元加」，以及「1000元玩具鈔+200元加」，一共發出3100元的假鈔，後兩人甚至只包了600元、200元，與現今婚宴紅包行情有極大落差。

更誇張的是，其中一人還在紅包內放入保險名片，讓新人氣炸「真沒跟大家開玩笑，是認真生氣覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，拿我精心準備的小禮物」。

新人婚宴收到玩具鈔。圖／翻攝自Threads

事後，新人透過名片上的電話聯繫上對方，質問「怎麼會有一個保經的業務主任包200塊來參加宴客」，結果對方竟不甘示弱回嗆「首先，你我互不認識，您覺得多少合適」。

新人接著反問「首先你我不認識，你怎麼會來參加」、「就算別人找你來，你覺得200叫合適？還塞玩具鈔」，對方又再嗆「您的意思是包太少」，並強調自己本事是去祝福的。

新人婚宴收到玩具鈔，質問對方竟反被嗆。圖／翻攝自Threads

該篇貼文瞬間引起網友熱議，紛紛怒批「沒把名片Po出來算對他客氣了」、「推薦放上名片」、「來的客人，本來就要有心理準備」、「在保險，業務主任這個職稱，我入職一個月就取得了」、「新郎的朋友，那就是新郎跟對方的事情了，如果你是新娘的家人，其實不干你的事」、「太扯了吧⋯⋯新郎怎麼說」、「這真的超沒水準的欸」。

對此，新郎在留言區解釋，原本只有邀請一名朋友參加，結果友人臨時說要再帶2名朋友到場，雖然不認識對方，但沒多想就答應了，加上當天婚宴相當忙碌，因此事後清點時才發現這個荒謬現象。

新郎表示，原本看到友人包200元，和太太都認為「朋友心意到就好」，不過卻發現有假鈔，甚至還放了名片，事後對方的回應更是讓他大開眼界，感嘆「為何要在不對的場合做不對的事情」。

他也透露，婚禮過程是順利的，不過經歷此事，也讓他感到相當無奈，「即將要結婚的新人賓客要慎選」。



