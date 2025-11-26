有媒體稱總統「證實」中國2027攻台 府駁斥：錯誤片面解讀

針對有媒體報導，稱賴清德總統今天(26日)在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上，「證實」中國將於2027年攻台；總統府發言人郭雅慧晚間表示，這是錯誤的片面解讀，事實上，總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭。

賴清德總統今天(26日)上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。不過，有部份媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，這是錯誤的片面解讀，事實上，總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」，這並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭。郭雅慧並說，所謂2027年的時間，包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧強調，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期，因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。