「有子宮欺負沒子宮的人！」陳昭姿反駁代孕省錢說：不立法只會讓代孕地下化

近日《人工生殖法》修正草案在立法院引發激烈爭議，焦點在於是否納入代理孕母制度，對此，網紅「雞排妹」鄭家純日前在臉書發文表示，「有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕」、「我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會」。針對雞排妹的言論，關注《人工生殖法》的民眾黨立委陳昭姿直批，反對者以「自私」、「不自立」等標籤指責欲生育者，並不符合事實。她強調，每個人皆享有生育權、健康權，以及選擇幸福的權利，不應以單一價值否定他人對家庭的想像。

對於代理孕母制度被指是為了「省錢」，陳昭姿今（9）日受訪時批判，「講這個話的，妳有沒有子宮？妳有子宮，然後欺負沒有子宮的人，我覺得妳才是自私吧。如果妳的女兒或妹妹是這樣，是不是要跟她講一樣的話？」、「每個人都有生育權跟健康權，跟她所定義的幸福權，如果說妳覺得沒有小孩很幸福，那OK，可是有人覺得要有小孩才是幸福，所以自私自利這兩個完全不成立。」

陳昭姿指出，代理孕母其實是所有人工生殖制度中成本最高、審查也最為嚴謹的一環，不僅涉及試管嬰兒技術，也包含代孕媽媽的醫療檢查、保險、工時補償與營養規劃等。她表示，正因國內缺乏完善法制，許多國人被迫花費數百萬元赴海外進行代孕，「我們不要讓國人去到國外去尋求這個救助。」

人工代孕倫理爭議 陳昭姿引用國際案例說明

對於「剝削女性」的批評，陳昭姿引用加拿大與美國的研究指出，多數研究結果為正面，顯示在法律規範下，代孕並非外界所想像的被迫行為。她反問，若一味質疑代孕是否構成剝削，是否也等同否定台灣女性自主決定的能力，「我認為自主權在代孕媽媽的部分是非常受到保護的。」她強調，代孕制度的設計涵蓋生理、心理、家庭、社會與醫學等多重評估程序。

陳昭姿質疑反對者未提出科學證據，強調立法應以醫學研究與國際經驗為基礎，而非情緒性判斷。她指出，倫理問題不能用民調來解決，否則婚姻、收養等制度同樣難以成立，「哪一件事情不涉及倫理？收養的倫理爭議其實更大......我兒子的精是別人、卵是別人，我兒子更是別人生的。」她並舉例，英國約在40年前即開放代理孕母制度，目前全球已有30多個國家採行，而在已實施制度的國家中，相關法律與倫理爭議比例「低於1%」。

陳昭姿：台灣遲遲不立法只會讓代孕地下化

陳昭姿呼籲，若台灣遲遲不立法，只會讓代孕行為地下化，或淪為少數經濟條件優渥者才能負擔的選項。她強調，「核心問題就是（保障）代孕媽媽跟孩子最佳利益。」由政府納管、建立清楚制度，讓有生育困難、卻渴望成家的民眾，能在法律保障與尊重自主的前提下獲得協助。

