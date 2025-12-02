有安全避難室的豪宅「潤泰敦仁」 最新揭露單價罕見低於200萬元

「潤泰敦仁」(左側棟)訴求主臥衛浴規劃有安全避難室。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕相隔11年，台北市仁愛路圓環、訴求有「安全避難室」的豪宅「潤泰敦仁」，10月時揭露5樓最新買賣總價約2.71億元，拆算車位後，每坪約190萬元，首度在轉手後，單價低於200萬元。房產業者指出，該豪宅是國內早期訴求主臥衛浴規劃有安全避難室，且潤泰集團總裁尹衍樑則自己留下頂樓戶。

根據最新實價揭露，該豪宅5樓坪數約188.6坪(包括3車位、約53.46坪)，3個車位總價1500萬元，扣除車位總價與坪數，拆算每坪單價約190萬元。進一步觀察該豪宅歷次揭露紀錄，則要回溯到2014、2015年，分別為9樓每坪單價約205萬元、4樓每坪成交單價約220萬元，其中4樓則是尹衍樑之子、南山人壽董事長尹崇堯所買下。此外，2019年8月，該豪宅12樓在法拍市場以每坪逾220萬元拍定。

房產業者指出，即便該豪宅轉手交易少，但過去公開交易紀錄的每坪單價均突破200萬元，此次相隔11年再度有最新實價，每坪單價則低於200萬元。

小標：過去實價紀錄 每坪均逾200萬

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當初「潤泰敦仁」受到市場矚目主要原因有三。首先是仁愛圓環絕佳的地段、景觀條件，其次是首度在住宅產品使用複牆工法、PC預鑄外牆板、18釐米雙層膠合玻璃的複合式建材及複合式工法，頗受業界重視，最後則是獨特的制震阻尼器防災及緊急救援規劃，創造安全、寧適的效果，與一般同期強調建材、設施的豪宅訴求截然不同。但近年來的豪宅除了硬體規格、區域環境、景觀條件之外，對於社區物業服務的要求越來越高，甚至走向黑卡服務、飯店式管理或是頂級旅館聯名品牌住宅之路，對於中古中小型豪宅社區來說，不但缺乏定位重塑的機會，還要面對政策的多重管制，再加上市場的新屋存貨從來不缺，還有建商隨時等地獲利了結，因此要創價的機會越來越低。#

