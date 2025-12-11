「有宜事件」掀茶壺風暴 民眾黨基層連署召開臨時黨代表大會

發起連署的基隆市黨代表卓志鋼表示，「有宜事件」的爆發，把制度中的缺口與資訊落差毫不留情地攤在眼前，呼籲改革讓制度重回正軌。(本報資料照片、黃敬文攝）

原有意披民眾黨戰袍參選2026新北市三重、蘆洲市議員的李友宜，30日上午宣布退出民眾黨，引發黨內茶壺風暴，有支持者發動連署呈請黨中央召開臨時黨代表大會，呼籲黨中央與基層以及支持者勿漸行漸遠；發起聯署的基隆市黨代表卓志鋼表示，「有宜事件」的爆發，把制度中的缺口與資訊落差毫不留情地攤在眼前，呼籲改革讓制度重回正軌。

根據連署書內容表示，期待政黨能真正落實「全體黨員參興黨務」的精神，為了加深黨員情誼、推動制度改革，這是場屬於所有黨員的共同活動，要讓每位黨員的聲音都能被聽見，讓制度真正公平透明，而黨中央在面對同選區黨公職競爭時，於資源投入與曝光度分配方面，可能仍有檢討與改進之必要，實在值得各方深思。

連署書說，雖選舉決策會已有相關規章，但各縣市正式提名時程未明確，使已長期經營地方、持續投入資源之同志陷入無限期等待，應設定明確時程與決策節點，避免被外界誤解為拖延戰術，或使未列入既定名單之同志在資訊不透明的情況下，被迫處於被動退出的局面。

連署書呼籲，建議於 《選舉決策會管理辦法》中增訂 「提名名單公布之明確時程」，以強化制度化管理與時程控管，確保參與者權益與選務公平性，因此為維護本黨民主機制之正常運作，並促使相關議題能在合法程序下獲得充分討論，依據本黨章程第三章第一節相關規定，特此提出招開此臨時大會之聯署，

連署書提到，本次臨時會之主要議題包括「介紹2026選舉參選人以及競選團隊」、「於《2026年公職人員選舉提名辦法》中增訂，登記資格須為入黨連續滿一年以上之黨員」、「於《選舉決策會管理辦法》中增訂 「提名名單公布之明確時程」，以強化制度化管理與時程控管，確保參與者之權益與選務公平性」等。

發起人卓志鋼也透過臉書發聲表示，「有宜事件」的爆發無疑是一記警鐘，把制度中的缺口與資訊落差毫不留情地攤在眼前，那些原以為能之後再補的問題，最後卻成了誤會、不信任與傷害的來源。

他直言，一次次的大會裡，重要議題常在壓力下匆匆帶過，熱血的聲音往往上不去，對一個新興政黨來說，制度創新本該是驕傲，卻因制度不完整而成為衝突的溫床，「難道要等到下一次事件爆炸，我們才願意面對？」，因此自己決定當時必須以黨代表的集體力量主動召開臨時會，把討論與改革的主動權拿回來，連署的初心也是「讓黨有更明確、更透明、更能保護每位同志的制度。」

