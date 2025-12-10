有家不敢回！日災民收容所打地鋪 裹薄毯過夜

日本地震過後，不少北海道、青森民眾有家不敢回。（示意圖／Pexels）





日本地震過後，不少北海道、青森民眾有家不敢回，就怕遇到海嘯，許多人寧可到臨時收容所，頂著寒冷天氣打地鋪睡覺，也有人夜宿車上，隨時做好逃生準備，但卻有人趁亂打劫，趁店員撤離避難，打破超商玻璃行竊。

擔心還有大地震或海嘯襲來，日本北海道函館一所學校的體育館現在是臨時收容所，災民們被這一震都嚇得不敢回家，只能暫時在收容中心裹著毯避難。

日本北海道災民：「因為積雪路面凍結，又很暗走路很恐怖，所以想說在這待到早上再說，總之就是很冷，我只有一件薄毛毯，只能把自己通通捲起來，但還是很冷啊。」

對於地震還是心有餘悸的還有青森這名大叔，因為擔心可能會有海嘯，現在晚上不敢在家裡過夜，無奈只能簡單收拾一些飲料食物和重要衣物等，跟太太決定暫時睡在車上，門口也都準備好冬天保暖衣物隨時準備逃生。

日本青森民眾vs.記者：「我只能把椅背打平，一直發動狀態是很溫暖沒錯，但是一直不熄火，會讓別人很困擾，（雖說這樣但睡不著嗎？），啊完全睡不著，只能讓自己盡量躺著，也無法打瞌睡。」

就在地震警報還沒完全解除時，竟然有人趁亂打劫，北海道函館凌晨1點多，員工因為暫時撤離到避難所店內無人看守，沒想到回店裡時超商玻璃大門竟然被石頭砸破，嫌犯闖入偷走保險箱裡的十幾萬日幣，甚至在岩手縣，還有民眾接到自稱是警察的電話，詢問受災情況疑似想騙取個資，NHK新聞也提醒，網路上出現許多針對地震引發大海嘯，或太陽磁爆等假影音製造恐慌，要民眾不要輕信錯誤資訊。

