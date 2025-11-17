有富建設董事長洪村騫當「白手套關說升等」！前調查官收500萬吃案 最高法院判12年定讞

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

潤寅集團386億詐貸案延燒多年，竟在偵辦過程中爆出「案外案」。調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃，被指控收受潤寅集團500萬元賄款「吃案」，甚至還請託有富建設董事長洪村騫充當白手套，替他關說升等。一、二審依《貪汙治罪條例》重判郭詩晃12年、褫奪公權6年，並沒收500萬元犯罪所得。郭詩晃一路喊冤，但最高法院認為原審認事用法均無違誤，正式駁回上訴，全案定讞。

有富建設董事長洪村騫涉嫌當白手套，替郭詩晃（右）關說升等。（圖／有富建設臉書、翻攝畫面）

據悉，郭詩晃原任松山調查站專員，2020年1月16日屆齡退休。法務部也依程序將他移送懲戒，懲戒法庭一審判決撤職並停止任用4年，併科60萬罰款，目前仍在二審審理中。根據檢方調查，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦自2010年起，向9家銀行詐貸高達386億元，後續又追加向其他3家銀行詐貸86億元。主要涉案被告多已定讞，但隨案件深入，卻又拉出一條牽涉調查官的利益鏈。

檢方查出，2017年間，王音之透過洪村騫送500萬元給郭詩晃，換取在調查階段受到「關照」。郭詩晃在同一時間還向洪村騫表達希望協助升等，雙方關係互通有無。郭詩晃拿到錢後，對詐貸案調查開始明顯「不積極」，不僅部分可疑金流未深入追查，2019年甚至將案件改列為「參考資料」。王音之為表達「感謝」，同年4月再以奠儀名義送上10萬1000元，交易意味相當濃厚。面對指控，郭詩晃一審時仍碎念「冤枉」，但法官不採信。

二審認為，郭詩晃身為資深調查專員，曾承辦大量商業會計法案件，卻在收受賄款後刻意輕描淡寫潤寅集團的異常匯款紀錄，甚至撰寫與事實不符的函稿呈報調查局，違背一般調查實務流程，構成「違背職務收賄」。二審維持原判，案件再上訴後，最高法院也認定量刑與事實認定均無不當，正式駁回上訴，宣告全案定讞。

