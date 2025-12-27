有寫對嗎？金門酒廠小編受不了寫錯「粱」火大開嗆 網笑翻：吃到炸藥了

金門酒廠小編受不了寫錯「粱」火大開嗆。（翻攝自Threads）

社群媒體Threads常有各家品牌的小編在「海巡」，有時候留言或發文會逗樂網友。金門酒廠小編昨（26）日突然發文開嗆，點出高粱酒的「粱」沒有木，還怒喊，「真的去罰寫100次寄來給我檢查耶」，讓不少網友笑翻。

金門酒廠小編昨天發文說，本來不想這樣的，但是看到河道上很多打錯字，真的受不了，「我就是高『粱』酒，不是高『梁』酒捏！老師沒有教你們米是穀物、木是木頭嗎？再寫錯，真的去罰寫100次寄來給我檢查耶」。

廣告 廣告

該小編還在留言處說，「看久『粱』，我都開始覺得這個字好奇怪了」，該篇貼文也引來許多網友觀看，並且紛紛笑喊，「小編你超好笑，不是嗑藥就是吃到炸藥」「人生第一次被高粱教訓，也是很特別的體驗」「你不講，我從來沒注意還有不一樣耶」。

另外還有網友真的罰寫並說，「我對不起國文老師，我錯了」「國語老師感謝你」「我18年前寫錯一次，罰寫了388遍以後，再也不會寫錯高粱酒了」「請問免費被嗆是這邊排隊嗎」？

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

五股19歲搬家工人遭「200公斤水晶洞砸頭」血流滿地 急送醫搶救仍不治

快看是不是你！大樂透開獎結果出爐 「頭獎1注獨得1億」獎落苗栗頭份

注意！養豬場違規搬運廚餘罰款金額提高 首次「就罰20萬」3次直接罰100萬