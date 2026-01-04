有就承認！TEEN TOP創造宣布戀愛ing：想親自告訴粉絲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團TEEN TOP成員創造在昨天(4日)深夜發出聲明，宣布正在談戀愛，希望能親自向粉絲報告這個消息，並表達對粉絲的感謝，強調不會對工作有任何改變。

現年29歲創造出道後首次認愛，表示雖然已經有人知道，或者現在才知道而感到驚訝的人，「各位，我戀愛中！無論是好事，還是需要小心謹慎的話題，只要我的人生有了具意義的變化，我都想親自告訴大家。」他不希望這個消息被隨意散播，因此在整理好之後，再向大家報告。

他表示自己已經入行邁入16年，長期關注他的粉絲都知道，他非常熱愛工作還有粉絲們，在演藝活動當中，在情感、心靈上也有過不夠安定的時刻，「那個人改變並支持著不夠完美的我，讓我深深感激。」創造之所以寫下這段聲明，正是希望能夠向粉絲傳達真心，感謝粉絲在這10多年間成為支撐他度過低潮的巨大力量。

創造強調，不會因為談了戀愛而改變對工作或者站在舞台上的決定，反而會更加安定，不過他知道自己的選擇可能讓粉絲失望或不諒解，他表示會繼續努力，並珍視各位的心意，「真的很抱歉嚇到大家了，因為我太害怕而沒能提早說出口，謝謝你們願意讀完這篇寫得不夠好的文章。」最後創造祝大家2026年健康、充滿幸福。

