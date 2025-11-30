有山有海有河！他問「台灣風景真的有輸國外？」 網點關鍵：問題不在自然景觀

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

除了房價、物價、薪資議題之外，國旅品質也常成為民眾討論焦點，不少人認為台灣自然景觀豐富，卻因觀光配套不佳，而讓許多人寧願花錢出國旅遊。近日，有網友發文提出疑問，認為台灣山海地形多元，「風景真的會輸國外嗎？」貼文一出引發大批網友討論，有人認同台灣自然風景不錯，但更多人直指「痛點」其實從來不是風景本身。

有網友問「台灣風景真的有輸國外？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「台灣風景真的有輸國外？」為題發文。他表示台灣擁有山、海、河流，高山更佔全台面積70%，山脈景觀壯觀又獨特。他也坦言雖然自己沒出過國，但從照片比較起來，國外的風景似乎也差不多，幾乎都是山與海搭配，直言「平平都是大自然，還有在分什麼高低？」

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，有人認為台灣有許多獨特的自然景觀，「沒有，太魯閣大勝，我看007量子危機開頭開車追逐那段老是想起燕子口」、「台灣的特色是高山與海間的距離很近」、「亞洲很多海景，但亞洲東部最高的山就在台灣」、「如果論海岸線，台東真的是我看過最美的」。

但也有人點出台灣觀光真正的問題在於沒有完整規劃和配套措施，「風景沒輸，街景被虐爛」、「交通不便吧，我印象中要去阿里山、福壽山農場這類的地方，公共運輸工具的時間與班次都很少很短」、「輸慘...尤其跟海有相關的，陸上輸是因為人/人工建築太多」、「首先台灣人工建築風格非常亂，扛棒大小不一導致沒美感」。

