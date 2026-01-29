有工作心存感激！ 資深藝人陸一龍吐心境

安婕希(左起)、蔡瑞雪、導演洪成昌、林子閎、陸一龍本月3日一同出席電影《大咖時代》開鏡記者會。(資料照，記者許世穎攝)

〔記者林南谷／台北報導〕電影《大咖時代》本月3日開鏡，導演洪成昌率領主要演員陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一同出席記者會。

今(29)日上午，陸一龍在臉書發文透露清晨天未亮，就要出門上工囉，並客氣表示：「敬請期待，雖然只是.....小小的片段。」接著提及好友說的話：「有工作就要心存感激。」

「有工作，就要心存感激」，陸一龍這席話應該說出很多上班族的內心話，因為上有老，下有小，正在打拚的五、六年級生最有感。

但陸一龍也百思不得其解，寶島的戲很有趣，同一位演員可以從10歲演到80歲，所以資深演員怎會有演出機會呢！他最後才自我調侃：「應該是演技不佳，當自省。」

