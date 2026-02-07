「有常識的人都知兇手是國民黨」 王婉諭：《世紀血案》不該上映

時代力量黨主席王婉諭認為，《世紀血案》若沒有取得當事人的同意或諒解，根本不該上映。資料照，李政龍攝



取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》，因演員李千娜一句「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」引發外界撻伐。時代力量主席王婉諭指出，有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨，這部片如果從一開始就沒有取得當事人或家屬的同意諒解，就不該上映。

王婉諭今（2/7）在臉書發文，很久以前就知道1980年代林義雄、陳文成所遭逢的悲劇，這當然不是意外，「而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。但只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」

廣告 廣告

王婉諭提到，在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關鍵性的證據，阻擋真相的揭露。這些事情，在監察院跟促轉會的報告中，都已經有詳細的說明。「我以為這些事是廣為人知的，沒想到我錯了」。

王婉諭表示，談論這樣的事情時，她覺得應該會非常小心，去尊重歷史和當事人的感受，因為這是台灣社會應具備的常識跟共識。但是當她看到《世紀血案》殺青後所透露出的一些訊息、演員的反應，都讓她非常震驚。

「原來，台灣距離一個真正理解自己歷史、能夠面對過去錯誤的社會，還非常非常的遙遠。」王婉諭認為，對於真實事件的報導或創作，在不尊重事實、未取得當事人同意的情況下去進行，是一件難以想像的事，製片與導演應該正面回應爭議問題。更重要的是，如果一開始就沒有取得當事人或家屬的同意諒解，這部片根本就不該上映。

更多太報報導

《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰？為何道歉？爭議一次看

《世紀血案》遭抵制！財經網美批李千娜言論「包掉全部恐怖額度」

台大名醫響應拒看《世紀血案》 施景中：踐踏台灣人血淚痛苦而拍