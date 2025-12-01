有建照無使照遭排都更獎勵 許淑華：台北170萬戶陷困境 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

有關台北都市更新議題，台北市議員許淑華今（1）日指出，台北市共有3萬4085棟「有建照、無使照」的老舊建物，若以每棟50戶估算，約有170萬戶居民受影響，形同陷入都更困境。

許淑華認為，台北市長蔣萬安上任以來喊出「大都更時代」，但實際推動卻受限法規，使民眾有意重建卻難以取得容積獎勵，恐讓政策流於口號。

許淑華以松山區聯合新村為例，共12棟、780戶建物屋齡超過50年，外牆龜裂、結構侵蝕嚴重，雖有建照與產權登記，但因缺乏使用執照，遭市府排除在都更獎勵適用範圍外。她指出，防災型都更原意是加速危險建築重建，保障居民安全，如今卻因行政限制，導致有志難伸。

廣告 廣告

許淑華表示，市府內部政策矛盾加劇問題，蔣萬安曾在「市長與里長有約」會議中裁示，類似建物可由建築師簽證併案辦理簡化認定，但實際執行機關仍要求提供「合法建築物證明文件」，形同否決市長裁示，導致問題遲遲未解。

許淑華指出，目前防災型都更獎勵將於118年3月失效、TOD（大眾運輸導向型發展）容積獎勵也將於115年5月截止，若在期限內無法解決使照認定與申請時程問題，恐使老舊社區錯失更新契機，衝擊市府都更進度。

許淑華提出兩項具體要求：一是限期一個月內研議針對無使照且補領困難的老舊建物，建立簡化審查機制以協助申請都更獎勵；二是儘速評估延長防災型與TOD都更獎勵申請期限。

許淑華強調，市府應展現決心，積極面對執行層面難題，提出務實解方，讓「大都更時代」不只是口號，而能真正保障市民居住安全與更新權益。

照片來源：許淑華辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德讚新北市長最佳人選 蘇巧慧：準備好了、請給我一個機會

中午來開匯／直言台中藍白合充滿變數 何欣純：民眾黨兩個太陽、國民黨提名規則都未明朗

【文章轉載請註明出處】