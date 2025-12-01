有建照無執照 台北3萬棟「幽靈房屋」吃不到都更獎勵

台北市長蔣萬安表示，將會朝延長年限方面研議。(記者方賓照攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員許淑華今(1)於台北市議會市政總質詢揭露，台北市共有超過3萬棟「幽靈房屋」，即有建照卻因太過老舊缺乏使用執照，不能申請都更容積獎勵，降低住戶參與意願，而防災型都更計畫時效僅到2029年。台北市長蔣萬安表示，將會朝延長年限方面研議。

蔣萬安上任後宣布，台北市進入「大都更時代」。然而，松山區聯合新村有多棟老舊建物雖有建照與產權，卻因建築過於老舊，沒有使用執照，被市政府認定為不適用都更容積獎勵的「合法建築物」，導致780戶住戶想申請都更，但容積獎勵只能「看得到吃不到」。這並不是單一個案，目前台北市50年以上有建照卻無使照的建物共有3萬4085棟，倘若以一棟50戶計，估計高達170萬4850戶是幽靈房屋。

廣告 廣告

許淑華表示，防災型都更的主要目的是透過都更計畫，加速重建耐震力不足或有明顯危險的建築物，以提升居住安全，減少地震、颱風、水災等災害帶來的損失，而現況卻是讓老舊的建物無法享有都更獎勵，僅淪為橡皮圖章。

里長也曾在「市長與里長有約」中提出，蔣萬安雖裁示「類此建物可於事業計畫報核時，由建築師簽證後併案辦理合法房屋簡化認定」，但最終執行機關仍要求「應辦理合法建築物證明文件，不得額外放寬」，讓老舊房屋使照取得困難的問題仍然存在。

況且，防災型都更獎勵時程在即，逾期也將衝擊重建進度。除了合法房屋認定困難外，許淑華也提醒，目前多項重要的都更容積獎勵計畫即將到期，如因應0403大地震所推出的台北市防災型都更在2024年3月29日生效，但公告5年內即將失效。

許淑華問蔣萬安，原先5年是否可以研議再延長5年時間？蔣萬安稍微猶豫，停頓一下，遭許淑華抱怨：「你都沒有那個guts，真的很討厭。」台北市副市長李四川馬上回應，這個期限僅是試辦期限，若可以鼓勵都更，可以研擬不只5年加5年方案。

蔣萬安也接著說，將會朝延長年限方向研議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

