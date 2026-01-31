（有影片）／三面進香旗承載百年信仰 雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府持續推動文化資產保存工作，針對北港朝天宮館藏三面清代進香旗進行專業修復，在成功爭取文化部文化資產局及縣府補助後，於114年委託國立雲林科技大學執行修護計畫。今（31）日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦「清代進香旗修復成果發表會暨教育推廣講座」，邀請學者與修復師分享研究與實務成果，展現地方守護珍貴民俗文化資產的具體成果。

北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款、光緒拾陸年款、光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，114年委託國立雲林科技大學進行修護，31日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座。（圖／記者洪佳伶攝）

進香旗為香客進香時隨身持拿的令旗，多為三角或四角形，旗面常書有「天上聖母」、「北港進香」等字樣，並記載持有者姓名與居住地，具有宗教象徵與護佑意涵。在部分地區，進香旗更被視為媽祖的象徵而受到供奉。香客進香前會先祭拜進香旗，進香途中隨身攜帶，抵達北港後或自行、或由廟方集中進行過爐儀式，顯示北港進香與進香旗之間密不可分的關係。一般現存進香旗多為日治時期至戰後作品，本次修復的三件進香旗皆為清領時期文物，年代久遠，歷史價值尤為珍貴。

北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（光緒拾玖年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，114年委託國立雲林科技大學進行修護，31日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座。（圖／記者洪佳伶攝）

此次修復的三面進香旗因長年使用與保存環境影響，出現破洞、斷裂、磨損及金屬配件鏽蝕等劣化狀況，並可見過去使用者自行縫補的痕跡。早期為便於展示與管理，文物曾以黏裱裝框方式保存，本次修護計畫則依循專業文物修復流程，將進香旗自裱板揭下，進行清潔、加濕攤平與加固處理，並製作無酸襯板及無酸保存盒，以提升文物保存環境，延續其文化資產價值。

北港朝天宮一般古物「北港朝天宮進香旗」（道光貳拾陸年款），因年代久遠，破損劣化嚴重，需要進行妥善的修護處理，在成功獲得文化部文化資產局、雲林縣政府補助後，114年委託國立雲林科技大學進行修護，31日特別於北港朝天宮文化大樓舉辦成果發表會暨教育推廣講座。（圖／記者洪佳伶攝）

副縣長陳璧君表示，古物的修復與研究，不只是技術工程，更是文化歷史內涵的重要物證。「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」是國家重要民俗，也是雲林最具代表性的文化符號。透過進香旗等珍貴古物的系統性修護與研究，不僅讓文物得以永續保存，更讓信仰脈絡、地方記憶得以被看見、被理解。縣府將持續與中央、學界及宗教團體合作，讓文化資產成為雲林文化自信最穩固的錨點，向外界展現雲林深厚而獨特的文化能量。

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。副縣長陳璧君致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

文化部文化資產局主任秘書張祐創特別出席活動，他對雲林縣政府及北港朝天宮長期以來對文化資產保存的重視與努力表示高度肯定。張主秘指出，這三面清代進香旗的修復，不僅是技術上的修補，更是對台灣民間信仰脈絡的梳理，中央將持續支持基層文資修護，讓珍貴古物能世代傳承。

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。文化部文化資產局主任秘書張祐創致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，進香旗承載的不只是香客的名字與足跡，更是北港進香文化的精神象徵。這次修復成果發表會，結合學者研究與修復實務分享，希望讓更多民眾理解進香旗在宗教儀式、信仰實踐中的重要角色。感謝雲林縣政府長期協助朝天宮進行文物清點與保存，目前館藏文物已超過上萬件，朝天宮就像一座活的宗教博物館。未來也期待透過更多修復與展示，讓信眾與年輕世代都能親近、理解並珍惜這份信仰文化資產。

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。北港朝天宮董事長蔡咏鍀致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

進香旗修護師侯宗延表示，本次修復三件具有古物身份的北港進香旗，遵循國際文物修復原則，改善進香旗織品劣化情形，讓古物得以妥善保存。透過織品分析研究，首次發現清代進香旗使用「狗毛」纖維布料。本案也經過田野調查，委託蔡明堂藝司，利用永豐錫鋪有百年歷史的麝石模具，重新澆鑄出葫蘆旗頭和香火牌，讓進香旗相關工藝技術也得以紀錄保存。

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。進香旗修復師侯宗延分享三面進香旗修復過程。（圖／記者洪佳伶攝）

文化觀光處長謝明璇表示，本次三件清代進香旗修護計畫，獲文化部文資局與縣府共同補助，總經費121萬元，歷時近一年完成，充分展現專業修復師的細膩技術與嚴謹態度。透過科學分析與田野調查，不僅改善文物劣化情形，也為進香旗相關材料與工藝留下珍貴研究紀錄。雲林縣目前已指定50案古物，一般古物48案，重要古物2案(北港飛龍團大龍旗、西螺福興宮好義從風匾)。感謝文資局對本縣文化資產保存的肯定與補助，近年已完成15案修復，並將陸續推動更多修護計畫。

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。（圖／記者洪佳伶攝）

北港鎮長蕭美文表示，北港進香是國家重要民俗，進香旗更是非常珍貴。今天見到的三支進香旗從清代至今已有300多年歷史。僅代表北港鎮民感謝文化部文化資產局、雲林縣政府對於進香旗修護計畫之經費挹注，以及專家學者們對於進香旗研究與修復工作之投入。

三面進香旗承載百年信仰，雲縣府修復清代古物重現北港媽祖文化。北港鎮長蕭美文致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

縣府表示，部分修復完成的古物未來將規劃於北港糖廠倉庫群進行保存展示，結合教育推廣，讓文化資產從典藏走向全民共享，持續深化雲林深厚而獨特的文化底蘊。