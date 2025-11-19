（有影片）下屆宜蘭縣長選舉會有黑馬出現嗎？議員勸進他這樣說

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】距離宜蘭縣長選舉還有一年多的時間，民進黨提名人選已經確定，藍白也有人表態爭取參選，而無黨籍的宜蘭縣代理縣長林茂盛被視為潛在可能參選的人之一，宜蘭縣議員林錫明今天在縣長施政總質詢就要求林茂盛表態。

林錫明表示，外面有人說這個縣長這麼努力，到底要不要選？無黨籍來選說不定會當選。林錫明說，現在是議長坐在上面，你不好意思說，其實，政黨政治沒有問題，要選不選說一下！林茂盛則是表示，感謝議員肯定，在這個位置就是要把事情做好。林錫明說，都是這樣講啦，到時候會不會跳出來？會不會選？林茂盛還是一再強調，現階段還是把事情做好最重要！

林茂盛代理縣長曾經擔任宜蘭縣政府秘書長、副縣長，林姿妙縣長被停職後他接任代理縣長，林茂盛行事作風穩健踏實，不少人鼓勵他參選下一屆宜蘭縣長，但他都保持一貫的低調，不願明確表態。