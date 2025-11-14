（有影片）／世界糖尿病日 彰濱秀傳逾百糖友成功停用胰島素

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】每年11月14日是「世界糖尿病日」，同時也是胰島素發明者-班廷醫師134歲冥誕。為紀念他在1921年成功研發出人類史上第一個糖尿病治療藥物胰島素、拯救無數生命，世界糖尿病聯盟將他的生日訂為世界糖尿病日。

世界糖尿病日，彰濱秀傳醫院邀請歷屆糖友回娘家，彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉頒發畢業證書給糖友們。（彰濱秀傳醫院提供）

彰濱秀傳醫院今特別舉辦「糖友回娘家」活動，邀請歷屆畢業的「胰島素大學」與「糖尿病研究所」學員返院同慶。醫院統計，近四年已有超過130位病友成功脫離胰島素治療、53位不再需要藥物，可說是糖尿病治療的亮眼成果。回娘家的糖友們也在現場分享經驗，向其他患者宣導正確觀念，鼓勵「越早面對、越早恢復健康」。

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉指出，糖尿病被稱為「甜蜜殺手」，在台灣平均每10人就有1人罹病，還有數百萬人處於高風險卻不自知。它引發的併發症包括心血管疾病、中風、腎衰竭、失明與截肢，不只摧毀生活品質，也讓健保負擔沉重。他強調，糖尿病是慢性病的主因，也是健保支出的「隱形冠軍」，呼籲民眾千萬不要因為害怕用藥或聽信偏方而延誤治療。

黃信彰表示，醫院三樓設置的「班廷糖尿病俱樂部」，是秀傳集團總裁黃明和的前瞻規劃。因醫院位於偏鄉、長者比例高，過去糖友常因不同併發症需奔波各科室、樓上樓下排檢查，對體力是一大負擔。班廷俱樂部將所有糖尿病相關科別整合在同一門診區，使看診更無縫、動線更友善，大幅減輕長者與家屬壓力。

蕭立偉補充，整合醫療讓治療成效大幅提升，去年就有44名糖友成功停止施打胰島素、16人成功停用口服藥，達到「糖尿病緩解」的目標。然而彰濱沿海地區每年仍有超過10名病人因血糖高達千以上緊急送醫，是全台超高血糖最集中的區域之一，反映許多民眾因恐懼用藥而延誤就醫。

黃信彰希望藉由世界糖尿病日，透過這些「畢業生」的真實故事，向社區傳遞積極治療的重要性，讓更多民眾勇敢面對疾病、向糖尿病宣戰。