（有影片）／中傑基金會捐助喜願家園90萬元 147位精神障礙住民獲保障

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】宏恩社會福利慈善基金會附設的喜願家園，每月都會為住民舉辦壽星慶生會，帶給住民溫馨的驚喜。11月份的慶生會，迎來了來自台中市的貴賓，除了與壽星共度生日，更帶來一份長期支持的暖心禮物。

中傑基金會宣布捐90萬元，助喜願家園147位精神障礙住民安心生活。（喜願家園提供）

今（26）日，中傑基金會董事長劉何玉玲率領團隊，宣布將以「每月認捐5萬元、連續18個月」的方式，捐助總計 90萬元，專款用於支付喜願家園內 147位經濟困頓的精神障礙住民的生活費用，包括醫療、就醫交通、復健與活動參與等支出。未來一年半，家園住民的日常開銷將獲得穩定支援。

喜願家園創辦人吳子鈞醫師指出，目前家園照護的住民多為精神障礙及合併多重精神疾病者，超過八成屬於重度或極重度障礙。多數家庭經濟狀況困難，家園每月都需募款支應住民欠費、就醫、復健及日常生活開銷。吳醫師感謝中傑基金會的支持，讓家園能專注照護，減輕財務壓力。

中傑基金會宣布捐90萬元，助喜願家園147位精神障礙住民安心生活。（喜願家園提供）

對於此次捐贈緣起，中傑基金會董事長劉何玉玲笑說，是「一段影片帶來的緣分」。今年年中，由知名導演 伍宗德所率領的「願有情團隊」免費為喜願家園拍攝公益紀錄影片，並邀請台語歌后曾心梅無酬代言，以影像呈現照顧精神障礙者的艱辛與溫度。

今年8月29日，基金會首次拜訪喜願家園，看到工作人員對住民的細心照護，以及由身心障礙者組成的「願子樂團」與「喜願合唱團」演出，深受感動，促使基金會決定長期伸出援手。

中傑基金會宣布捐90萬元，助喜願家園147位精神障礙住民安心生活。（喜願家園提供）

喜願家園院長林茂安表示，中傑基金會的支持不僅提供金錢和物資，更看見了家園即使面臨營運挑戰，也努力保障每位住民權益的精神。他特別帶領喜願合唱團，演唱《讓愛走動》和《隱形的翅膀》，以歌聲表達感謝，現場氣氛溫暖感人。