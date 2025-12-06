（有影片）／中區文化體驗計畫成果大公開！115年徵件說明會同步登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國立彰化生活美學館今（6）日舉辦「中區文化體驗計畫114年成果分享暨115年徵件說明會」，透過微型市集形式展出研發成果，並邀請藝術工作者參與下一年度計畫徵件說明。

國立彰化生活美學館舉辦中區文化體驗計畫成果分享，並同步說明115年徵件細節，吸引多方藝術工作者參與。（記者陳雅芳攝）

國立彰化生活美學館研究發展組組長蕭斐云表示，今年的成果分享有點特別，用「微型市集」的方式呈現，各團隊直接在現場展出作品，還親自說明設計亮點，分享和學生互動的趣事與心得。這次展出的課程包括電影、視覺藝術、音樂、表演藝術、文學閱讀、文化資產與工藝設計等六大領域，讓大家一次看個夠。

廣告 廣告

蕭斐云指出，在工藝設計方面，財團法人水源地文教基金會以傳統藍染技法結合學生創意，製作獨特藍染故事旗；國聲廣播有限公司引導學生閱讀本土文學作品《蛇先生》，並透過聲音表演深化理解；彤漾藍工作室則將在地生活文化記憶轉化為創作歌曲，並手作錄音帶型木盒，保存專屬記憶之聲。

國立彰化生活美學館舉辦中區文化體驗計畫成果分享，並同步說明115年徵件細節，吸引多方藝術工作者參與。（記者陳雅芳攝）

同場也舉行115年中區計畫徵件說明會，邀請臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣藝術工作者參加，說明補助作業、計畫撰寫技巧及經費編列等實務細節，鼓勵更多藝術團隊投入文化體驗教育。

計畫主持人國立臺中教育大學莊敏仁教授表示，中區文化體驗計畫讓藝術專業能鏈結學校正規課程，透過課程提升學生自信與成就感，並豐富校園文化生活。彰化生活美學館也感謝輔導團及學校端的支持，讓藝師團隊的成果得以完整呈現。

國立彰化生活美學館舉辦中區文化體驗計畫成果分享，並同步說明115年徵件細節，吸引多方藝術工作者參與。（記者陳雅芳攝）

蕭斐云說，今年度15個藝師團隊的進校成果同步在館內B1展覽室展出，包括學生作品、藝術團隊工具及樂器，並可透過 QR Code 欣賞電影及表演藝術成果影片，展期至12月10日。欲參與115年文化體驗教育計畫徵件的藝術團體，可關注文化部獎補助系統或彰化生活美學館官網資訊。

參考資訊：國立彰化生活美學館 http://www.chcsec.gov.tw