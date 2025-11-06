（有影片）／中央普發現金1萬元 王惠美宣布彰化GO購活動延長至年底

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣「2025彰化GO購」今（6）日在縣府中庭舉行第2次抽獎，抽出共881位幸運得主，最大獎SUZUKI JIMNY汽車由張小姐抱回家。縣長王惠美現場宣布，配合中央普發現金1萬元，活動將延長至12月31日，最後一次抽獎將於明年1月7日舉行。

彰化GO購第2次抽獎揭曉最大獎SUZUKI JIMNY，王惠美宣布活動延長至12月31日，最後一次抽獎明年1月7日舉行。（記者陳雅芳攝）

「2025彰化GO購」第2次抽獎全程在律師及縣府政風處見證下公開進行，確保公平透明。張小姐以在彰化市消費3,700多元的收據，幸運抽中最大獎SUZUKI JIMNY。接到縣長王惠美電話通知時，張小姐一開始愣了愣，隨即驚喜大喊「不可能！」，並笑稱家中有毛小孩，這次中獎就像印證了「毛小孩帶財」的說法。王惠美也提醒民眾，只要有收據登錄就有機會中獎。

廣告 廣告

王惠美指出，活動最後一次抽獎將於明年1月7日舉行，最大獎為市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，並加碼抽出1台SUZUKI JIMNY。此外，黃金、現金、電子禮券及萬元大禮包等多項獎項也將同步抽出，鼓勵民眾把消費留在彰化，把握抽獎機會。

彰化GO購第2次抽獎揭曉最大獎SUZUKI JIMNY，王惠美宣布活動延長至12月31日，最後一次抽獎明年1月7日舉行。（記者陳雅芳攝）

為增加活動吸引力，彰化縣企業拓銷聯合協會也贊助市價超過1萬5千元的大禮包30份。王惠美表示，今年台灣設計展吸引783萬9千人次參觀，帶來約80億元商機，文化活動有效帶動地方產業與商圈買氣。

彰化擁有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，以及「500碗」「500甜」在地小吃認證，是吃喝玩樂的首選縣市。凡於12月底前消費滿500元即可上網登錄參加抽獎。

彰化GO購第2次抽獎揭曉最大獎SUZUKI JIMNY，王惠美宣布活動延長至12月31日，最後一次抽獎明年1月7日舉行。（記者陳雅芳攝）

縣府也結合多場活動提供額外抽獎機會，包括11月9日田中馬拉松、11月16日鹿港馬拉松，以及11月21至23日媽祖祈福文化節，只要消費滿500元即可獲得額外抽獎序號。王惠美呼籲民眾「邊玩邊買，把好禮通通帶回家！」

經濟暨綠能發展處提醒，中獎者須於公告日起14天內完成領獎手續，逾期未辦理將取消資格。領獎時需上傳身分證、發票或收據及存摺電子檔，切勿操作ATM轉帳以防詐騙。相關資訊可至活動官網查詢，或撥打165防詐專線核實。