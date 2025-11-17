（有影片）／中彰榮家隔離衣穿卸教育訓練 提升防疫能力

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為強化第一線人員防疫技能，中彰榮家今（17）日舉辦隔離衣穿卸教育訓練，邀請臺中榮總埔里分院感管師黃詩芬親自授課，透過示範與實作練習，確保工作人員能快速、正確地應對傳染病挑戰，守護住民與自身安全。

為強化防疫能力，中彰榮家邀請專業感管師示範隔離衣穿脫，進行實作教育訓練。（記者陳雅芳攝）

中彰榮家作為人口密集的長期照護機構，每年皆舉辦多場防疫教育訓練課程，以提升第一線工作人員防疫技能及感控知識。今年特別邀請臺中榮總埔里分院的黃詩芬感管師授課，課程內容聚焦於隔離衣的正確穿著與卸除方法，並提醒學員注意操作過程中可能的交叉感染風險。

課程現場，感管師黃詩芬逐步示範隔離衣的穿脫流程，詳細說明每個步驟的注意事項，包括拉鍊、手套、袖口及衣服外層的安全操作。學員們認真觀察並做筆記，隨後分組進行一對一練習，黃感管師逐一指導，並針對每個細節進行修正與示範，確保每位參與者都能掌握標準流程。

中彰榮家副主任陳靖儒表示，年度防疫教育訓練是中彰榮家不可或缺的制度，不僅保護第一線人員的健康，更可防止病毒傳播，降低感染風險。他說：「平日的準備與練習，才能在緊急狀況下從容應對。所謂『溫故知新』，正是防疫工作最好的寫照。」

學員們表示，每年的教育訓練都是一次寶貴的「充電」機會，不僅熟悉隔離衣的穿脫技巧，更增強面對傳染病時的自信與應變能力。一名護理人員分享：「透過實際操作與即時指導，我對防護流程更有信心，也能更安心地照護住民。」

此次教育訓練讓中彰榮家第一線人員在防疫知識與技能上再度升級，為住民打造安全的生活環境，也展現機構持續落實防疫工作的決心與專業。