（有影片）／二林鎮農會綠色照顧站開訓 93位長輩投入41週學習

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】二林鎮農會今（9）日舉辦115年度「綠色照顧」始業式，新年度課程共規劃3個班級，吸引93位阿公、阿嬤報名參加，學員年齡層橫跨廣泛，其中最高齡學員達93歲。課程自即日起每週上課一次，預計執行41週，透過系統化學習與陪伴服務，持續強化在地高齡者的生活支持網絡。

二林鎮農會今日辦理115年度綠色照顧始業式，課程分為3班、共93位長輩報名參加，將展開為期41週的多元學習與陪伴課程。（記者陳雅芳攝）

二林鎮農會指出，「綠色照顧」計畫自108年推動以來，結合農會組織、家政體系及在地農村資源，逐步建構以社區為核心的高齡照顧模式。隨著課程內容與服務逐年優化，參與人數由最初約40人，成長至目前93人，學員平均年齡約70歲，不少長者長期穩定參與，顯示綠色照顧已成為在地高齡族群重要的生活支撐。

廣告 廣告

在眾多學員中，93歲的張寶桂成為現場關注焦點。張寶桂表示，自己早年接受日本教育，對國語較不熟悉，自108年起報名參加綠色照顧課程，希望能學習國語並增加與人互動的機會。多年來透過課程練習與同儕交流，不僅語言能力有所進步，也結交不少朋友，讓退休後的生活更加充實。

二林鎮農會今日辦理115年度綠色照顧始業式，課程分為3班、共93位長輩報名參加，將展開為期41週的多元學習與陪伴課程。（記者陳雅芳攝）

今日始業式，二林鎮農會也為學員準備制服及不鏽鋼餐具，提升課程辨識度與學習儀式感。農會綠色照顧專案指導員鄭鈺璉表示，今年度課程持續以「農業結合照顧」為核心精神，將農業資源、自然環境與在地文化融入教學設計，打造高齡者友善的社區學習場域，並規劃涵蓋農事體驗、手作課程、健康促進、生活教育及團體互動等多元內容。

二林鎮農會家政指導員蔡霈德指出，綠色照顧不僅提供學習機會，也兼顧長者的飲食照顧與情感支持。今年度課程自今日開訓後，將展開為期41週的學習歷程，透過持續且有規律的課程安排，協助長者建立生活節奏，延緩老化並促進身心健康。

二林鎮農會今日辦理115年度綠色照顧始業式，課程分為3班、共93位長輩報名參加，將展開為期41週的多元學習與陪伴課程。（記者陳雅芳攝）

二林鎮農會總幹事邱士平表示，綠色照顧站以多元學習、健康供餐與關懷陪伴為核心，結合在地農村資源，希望讓長輩在熟悉的環境中持續學習、交朋友，「透過陪伴與學習，讓每位阿公、阿嬤都知道，自己都是被珍惜的存在。」