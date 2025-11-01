（有影片）／二水跑水節 全台唯一水圳節慶 引水人頭頂牲禮祈豐收

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台唯一以水圳文化為主題的「二水國際跑水節」，今（1）日在彰化縣二水鄉林先生廟及八堡圳水道熱鬧登場，今年邁入第23屆，以「跑水吧！時光潮流」為主題，結合傳統儀式與文化創意活動，展現飲水思源的精神與三百年八堡圳的歷史價值。

二水國際跑水節在林先生廟及八堡圳水道登場，透過神轎跑水、引水人儀式，民眾走入水圳、參與祭典，一同感受全台唯一的水圳節慶魅力。（記者陳雅芳攝）

活動一早由縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、參山國家風景區管理處長曹忠猷等人共同主持祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水與感恩祭典，現場民眾沿途觀禮，場面熱鬧莊嚴。以在地農產作為祭品，象徵對先民開鑿八堡圳、引濁水溪灌溉農田的感恩之情。

跑水儀式中最吸睛的「引水人」角色，由縣府參議柯呈枋擔任。他頭戴斗笠、身披簑衣，頂著牲禮緩步走入水圳，引領跑水隊伍踏水前行，象徵水流引進田間、滋養萬物。柯呈枋歷時約半小時走完全程，汗流浹背仍神情堅定。

祭典以三牲獻禮向八堡圳開鑿先民致敬，祈求風調雨順、五穀豐收，與會貴賓及民眾共同感受先民篳路藍縷的開墾精神。王惠美表示，俗話說「吃果子拜樹頭」，跑水節正是提醒世人飲水思源、不忘本的傳統節慶。八堡圳孕育了彰化成為農業大縣，是地方的生命之源。

今年活動規劃五大主題，包括「祭典巡禮水思源」、「農村饗宴庄腳味」、「鐵馬鐵腿悠遊行」、「音樂野餐童遊趣」及「漫步水圳祈福行」。此外，今年共有來自彰化、南投、雲林等地八間宮廟共襄盛舉，包括桃山廟、晉天宮、世芳宮、東螺天后宮、小半天天林宮、松柏坑崇受宮、斗六門受天宮及安德宮，神轎沿圳奔流，氣勢壯觀。

二水鄉長蘇界欽表示，二水榮獲「經典小鎮」肯定，跑水節是鄉民感念先人開圳之德的重要節慶，希望透過活動傳承感恩精神，讓更多人了解八堡圳的歷史，也結合觀光與產業，帶動地方發展。

交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷指出，「二水跑水節」是南彰化的亮點活動，中央與地方攜手推廣，希望能讓這項獨特的文化節慶走向國際，吸引更多國內外旅客造訪。