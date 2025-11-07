（有影片）／亞太鹿港渡假村樂團溫馨演出 福興秀和苑長輩樂開懷

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】亞太鹿港渡假村公益樂團造訪福興秀和苑日照中心，今（7）日透過音樂、舞蹈及寵物主題表演，為長輩帶來充滿歡樂與活力的公益演出，呼應本月「寵物療癒月」主題。

亞太鹿港渡假村公益樂團造訪福興秀和苑日照中心，長輩開心揮舞雙手、跟著節奏同樂。（福興秀和苑提供）

在鼓聲與笑聲交織的午後，「亞太鹿港渡假村公益樂團」的團員們化身十二生肖動物角色，粉墨登場，為福興秀和苑日照中心的長輩們獻上溫馨饗宴。活動伊始，樂團以氣勢磅礡的〈弄獅〉揭開序幕，兩隻舞獅的舞蹈拉近了表演者與觀眾的距離。隨後介紹十二生肖動物，長輩們邊聽邊笑，掌聲不斷。

接下來的帶動唱〈熱情的沙漠〉，明亮旋律與熱情舞步讓整個會場熱鬧非凡，長輩們開心揮舞雙手、跟著節奏擺動。柳月琴與二胡合奏〈純情青春夢〉，悠揚的樂聲勾起長輩的青春回憶，不少人輕聲哼唱，彷彿回到年輕時光。

樂團安排的非洲鼓表演更為現場注入活力，鼓聲震撼人心，長輩們拍手、點頭、跟著節奏打鼓，共享音樂與歡笑。壓軸曲〈歌聲滿行囊〉由團員與長輩共同合唱，歌聲此起彼落，溫情洋溢。演出結束後，長輩們依依不捨、頻頻道謝，現場洋溢著溫馨與感動。

亞太鹿港渡假村總經理張琳親臨現場表示：「亞太公益樂團以關懷長者與回饋社區為宗旨，希望音樂能讓每位長輩開心每一天，生活更有力量。」福興秀和苑主任蕭宇若也表示，非常感謝樂團長期投入社區公益，將音樂與關懷帶入日照中心，促進長輩感官刺激、社交參與及情緒放鬆。

未來，中心將持續結合在地資源，打造溫暖、活力、充滿笑聲的日照中心環境。