（有影片）／人間國寶洪平順門神新作首亮相 北港文化中心1月10日至27日展出

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「繪徑尋蹤－洪平順彩繪門神新作特展」即日起於北港文化中心一樓展示室盛大展出，今（10）日舉行開幕茶會，吸引藝文界與地方人士共襄盛舉。雲林縣政府文化觀光處指出，本次展覽為人間國寶洪平順藝師於2025年完成北港朝天宮門神彩繪後，首度公開其最新創作成果，展現傳統門神藝術在當代語境中的嶄新詮釋。

繪徑尋蹤－洪平順彩繪門神新作特展，今（10）日舉行開幕茶會，吸引藝文界與地方人士共襄盛舉。（圖／記者蘇榮泉攝）

文化部文化資產局長陳濟民表示，洪平順藝師於107年經文化部審議認定為國家重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者，其技藝與精神對臺灣文化資產保存意義深遠。文化部近年透過多元傳習計畫，期盼延續傳統工藝的生命力，也將持續依藝師實務經驗調整制度，讓技藝能以更貼近現場的方式傳承。

洪平順藝師於107年經文化部審議認定為國家重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者，其技藝與精神對臺灣文化資產保存意義深遠。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長陳璧君指出，洪平順為臺灣戰後第一代彩繪藝師，長年投入傳統建築彩繪創作，在文化資產保存上具有無可取代的地位。本次特展由文化部文化資產局補助、雲林縣政府協辦，以「繪徑尋蹤」為主題，象徵藝師在傳統脈絡中不斷探索、精進的創作歷程。

特展由文化部文化資產局補助、雲林縣政府協辦，以「繪徑尋蹤」為主題，象徵藝師在傳統脈絡中不斷探索、精進的創作歷程。（圖／記者蘇榮泉攝）

北港朝天宮常務董事林恆毅指出，非常感謝今天代表北港朝天宮董事會參與這項深具文化意義的活動。北港朝天宮長期以來不僅肩負宗教信仰的傳承，更致力於媽祖文化與地方文化資產的保存與推廣。去年，國立國家圖書館主動與朝天宮展開數位典藏合作計畫，透過專業技術，將珍貴文物進行系統化保存與數位化建置。就在上個星期，這項計畫也順利完成階段性成果發表，展現朝天宮在文化保存工作上的用心與決心。

開幕茶會吸引藝文界與地方人士共襄盛舉。（圖／記者蘇榮泉攝）

朝天宮已有近三百年的歷史，累積超過一萬八千件珍貴文物。未來，我們規劃興建一座專屬的文物典藏館，提供完善且專業的保存空間，更重要的是，這些文物不只是收藏，更應對外展示，讓社會大眾有機會近距離認識媽祖文化、了解北港的地方歷史，也體會朝天宮所承載的精神價值。

洪平順的門神彩繪以細膩的面部刻畫與光影運用著稱，使門神形象呈現立體且富張力的神情。（圖／記者蘇榮泉攝）

然而，這樣的重要文化工程，亟需公部門的大力支持與社會各界的共同協助，才能讓文化資產永續保存、持續發光。

文化觀光處說明，洪平順的門神彩繪以細膩的面部刻畫與光影運用著稱，使門神形象呈現立體且富張力的神情。展覽依角色分為「威儀之相」、「文采之容」、「侍禮之姿」三大單元，完整呈現武將、文官與侍從等不同門神形象，展現其融匯古今、中西合璧的藝術風格。

彩繪門神新作特展以「繪徑尋蹤」為主題，象徵藝師在傳統脈絡中不斷探索、精進的創作歷程。（圖／記者蘇榮泉攝）

本展展期自1月10日至1月27日，週一及國定假日休館，邀請民眾走進展場，近距離欣賞人間國寶的精湛筆藝，感受傳統工藝的藝術高度與時代價值。

展期自1月10日至1月27日，週一及國定假日休館，邀請民眾走進展場，近距離欣賞人間國寶的精湛筆藝，感受傳統工藝的藝術高度與時代價值。（圖／記者蘇榮泉攝）

