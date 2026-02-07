（有影片）／仁德醫專前進埔心國中 七年直攻碩士吸引學生關注

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】因應多元升學管道及碩士學歷需求，仁德醫護管理專科學校今（7）日走進埔心國中，舉辦校園說明會，吸引近百名學生及家長參加。仁德醫專副校長黃森明指出，學校提供「五專直升研究所」方案，國中生只要七年即可取得碩士學位，吸引不少學生和家長到場了解醫護升學新路。

仁德醫專到埔心國中舉辦說明會，推「五專直升研究所」七年取得碩士，，吸引學生和家長熱烈參與。（記者陳雅芳攝）

埔心國中活動中心外停靠一輛「夢想醫程號」專車，吸引學生目光。仁德醫專邀請10個科系的教師及學長姐現場介紹各科特色，並透過實作體驗與抽獎活動，讓學生更深入了解各科就業及升學優勢。

校長黃柏翔表示，說明會目的在讓學生提早了解醫護科系特色及職涯規劃，並介紹五專就讀後可同時兼顧學歷與就業的優勢。

副校長黃森明指出，五專學生在完成學業並通過醫護國家考試及乙級證照後，即可直升研究所，比高中生升大學再讀研究所提早兩年取得碩士。黃森明說，學校長期輔導學生考取各類證照與國考，畢業生普遍就業順利，提早累積薪資與工作經驗，在學歷普遍化的環境下更具優勢。

針對經濟較弱勢的學生，仁德醫專提供多項升學保障措施，包括學雜費減免、免住宿費及護理系公費專班。學生可與大型醫學中心簽署培育契約，每月可獲1萬元以上生活津貼，畢業後直接進入醫院服務，實現學習與就業無縫接軌。

黃森明表示，這套制度不僅讓學生專注學業，也讓家庭減輕經濟壓力，讓每位有志投入醫護的學生都有公平的升學機會。

仁德醫專也為有志海外發展的學生規劃多元升學路徑。學校與美國、澳洲、新加坡三地世界百大學校合作，學生畢業並通過國考後，可再修一年取得國際學位；同時輔導考取美國護理師執照，海外年薪可望達300萬元以上。

黃森明表示，學校透過國內外升學及證照輔導，讓學生在全球醫護領域都具競爭力，成為職涯上的「勝利組」。

黃森明指出，仁德醫專於今年1月29日與國立陽明交通大學簽署合作備忘錄（MOU），並已與國立暨南大學、中興大學、聯合大學及亞洲大學建立合作關係，提供學生二技、碩士、博士到直升碩士的多元升學選擇。