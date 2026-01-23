（有影片）／以手傳藝、以心敬神 「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」北港文化中心展出

「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」即日起至3月4日在北港文化中心盛大展出。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」即日起至3月4日在北港文化中心盛大展出，23日舉行隆重盛開幕式。特別邀請文化觀光處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、副議長蔡咏锝服務處主任張明連、策展人杜易宸及多位地方民意代表、文化界人士與工藝匠師共同出席，共同見證臺灣傳統工藝與宗教文化交織而成的藝術盛宴。

雲林縣向來被譽為臺灣重要的宗教信仰與傳統工藝重鎮，其中「粧佛」工藝更是地方文化發展中不可或缺的一環。粧佛不僅是神像製作的技術展現，更深刻反映地方信仰、生活美學與世代傳承的文化內涵。從選材、雕塑、上漆、彩繪到修復，每一道工序皆仰賴匠師長年累積的經驗與心法，體現「以手傳藝、以心敬神」的精神價值。

本次特展特別集結雲林縣四位粧佛技術保存者──陳明洲、林朝金、丁宗華、蔡烱容。四位匠師皆深耕粧佛工藝數十載，各自發展出獨到風格與精湛技法，無論在神像造形比例、神韻神情的掌握，或是彩繪層次與粧飾細節上，皆展現高度藝術性與文化深度。透過本次展出，觀眾將能近距離欣賞不同世代、不同手法所呈現的粧佛作品，感受傳統工藝在當代持續創新、延續生命力的多元樣貌。

雲林縣政府長期重視無形文化資產的保存、登錄與推廣，並積極透過展覽、教育推廣與紀錄保存等方式，讓珍貴技藝得以被更多人理解與珍惜。縣府期盼藉由本次特展，提升大眾對粧佛工藝藝術價值的認識，同時看見雲林深厚而多元的文化底蘊，進一步促進傳統工藝與現代社會的對話。

文化觀光處長謝明璇指出，展名「粧藝傳心」寓意「以手傳藝、以心傳道」，不僅展現匠師們對技藝的專注與堅持，也傳遞對信仰與文化的敬重之情。展覽內容完整呈現粧佛製作的全貌，涵蓋雕塑、粧飾、彩繪、修復等繁複而細緻的工序，清楚勾勒出雲林作為臺灣粧佛工藝重鎮的重要技藝脈絡與歷史發展。本展亦延續「神工傳藝」系列策展精神，凝聚地方匠師的創作能量與信仰溫度，期盼觀者能在細膩工法與深厚人文情感之間，感受粧佛工藝所蘊含的生命力與時代意義。

北港鎮長蕭美文表示，非常感謝陳明洲、林朝金、丁宗華、蔡烱容等四位工藝大師，在北港文化中心共同舉辦「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」。這四位大師皆為雲林縣傳統工藝「妝佛」技術的保存者，其作品不僅展現了巧奪天工的精湛手藝，更融入了個人巧思與智慧，將神明的容貌與信仰內涵發揮得淋漓盡致。這項特展不僅是北港與雲林的瑰寶，更是傳統工藝傳承的具體展現，讓大眾能近距離感受信仰之美。

「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」展期自115年1月10日至3月4日，展出地點為北港文化中心（週一及國定假日休館）。誠摯歡迎各界民眾踴躍蒞臨參觀，近距離欣賞匠師們的精湛作品，體會粧佛工藝所展現的信仰之美、藝術高度與文化傳承力量，並一同為珍貴的傳統技藝注入持續傳承與發展的動能。

