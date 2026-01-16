（有影片）／一份紅包一份暖 大通電子捐助彰化市特殊境遇家庭

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆年腳步近了，許多家庭開始準備過年，但對部分弱勢家庭來說，年節開銷卻是一大負擔。為了讓大家都能安心迎新年，大通電子公司董事長王鄭晰、副董事長謝阿柳夫妻，今（16）日以個人名義捐助彰化市特殊境遇家庭春節慰問金，讓61戶家庭每戶都拿到2,000元，總計捐出122,000元，替寒冬添上一份暖意。

年關將近，大通電子公司以實際行動關懷彰化市特殊境遇家庭，每戶都拿到2,000元，協助61戶家庭安心過好年。（記者陳雅芳攝）

彰化市公所特別舉行感謝儀式，由市長林世賢頒發感謝獎座給大通電子公司代表、總經理王寶雍，感謝企業長年不間斷的善行，並肯定大通電子多年來持續投入公益、回饋社會，是名副其實的「佛心企業」。

林世賢表示，大通電子公司多年來持續投入公益，不論是春節、端午節或中秋節，只要逢年過節，就能看到企業伸出援手，幫助弱勢家庭度過生活難關，是在地相當難得的暖心企業。

苦民所苦！林世賢指出，這份春節慰問金雖然金額不大，卻能在關鍵時刻發揮實質幫助，讓弱勢家庭添購年菜、生活用品或孩子所需物資，減輕過年前的經濟壓力，也讓家中長輩與孩子都能感受到過年的喜氣與希望。

他也提到，大通電子公司在董事長王鄭晰與副董事長謝阿柳全力支持下，已連續20多年默默關懷弱勢族群，不僅展現企業回饋社會的責任感，也用行動傳遞「取之於社會、用之於社會」的精神，讓善的力量在地方持續累積。

市公所表示，希望透過媒體的報導，讓更多企業與社會團體看見在地的需要，一起加入關懷弱勢家庭的行列，讓這份溫暖不只停留在年節，而是成為長久支持弱勢家庭的重要力量，也期盼受助家庭能在社會各界的陪伴下，逐步改善生活現況，迎向更安定的未來。