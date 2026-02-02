（有影片）／企業夥伴攜手創世基金會 走訪植物人家庭送年禮

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】創世基金會第36屆「寒士吃飽30送禮到家」活動今（2）日展開，量子應用發展協會與企業夥伴親自走訪植物人家庭，送上年禮與祝福紅包，提前陪弱勢家庭圍爐，傳遞社會溫情。

過年前送暖！企業夥伴攜手創世基金會，走訪植物人家庭，提前圍爐送上愛與祝福。（記者陳雅芳攝）

農曆新年前夕，彰化市一戶特殊家庭收到了溫暖的拜訪。現年47歲的小芳，因妊娠缺氧而自出生即呈植物人狀態，母親20年前病逝，照顧重擔落在年邁的父親肩上。今（2）日，量子應用發展協會攜手幸福狐狸股份有限公司、量子寺生物科技有限公司及幸福朗量子生物科技股份有限公司，共同擔任「送禮大使」，與創世基金會彰化分會工作人員走進小芳家，親手奉上年禮與祝福紅包。

當父親接過年禮，眼眶泛紅地說：「能在過年前收到這份心意，真的覺得社會很溫暖。」量子應用發展協會理事長吳濬光表示，植物人家庭是社會中最沉默、卻最需要關懷的群體，長期照顧帶來的身心及經濟壓力沉重，而透過此次活動，希望能給家庭實質協助，也將善的理念持續傳遞。

幸福狐狸股份有限公司總經理高源浩感動地說：「對一般人來說圍爐很平常，但對這個家庭而言，是遙不可及的畫面。」他也呼籲社會大眾伸出援手，把愛送到真正需要的地方。

企業董事長陳慶隆、黃國福、彭怡綾也表示，未來將持續結合企業資源投入公益，讓科技與愛心同行，成為社會穩定向前的力量。透過實際行動，量子應用發展協會與企業夥伴點亮弱勢家庭的希望之燈，陪伴他們迎接新年。

創世基金會彰化分會院長張曉蓉說，彰化地區目前服務約200位植物人及其家庭。今年活動在全台22縣市同步展開，預計發送超過1萬4千份年節物資，年禮包含7道即食佳餚及600元祝福紅包，為寒冬中的弱勢家庭帶來溫暖與希望。愛心專線：（04）722-8410分機9。