（有影片）／企業家白璨榮送出最後一批68輛救災車 援烏行動累計206輛

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】烏克蘭戰火仍延燒，台灣企業家白璨榮居中媒合資源，今（27）日送出最後一批68輛救災車赴烏克蘭。白璨榮表示，累計包括過往捐贈，已送出超過206輛救災車，雖過程辛苦，但希望盡己所能支援烏克蘭人民。此次救災車將於12月4日前裝櫃運往烏克蘭。

一整排印有台灣與烏克蘭國旗、寫著「台灣挺自由」的救災車整齊排列，準備裝櫃啟運。白璨榮說，三年多來他自掏腰包整修退役救災及救護車，截至目前累計投入約3,000萬元。第四批68輛車今舉行啟用典禮後，白璨榮坦言「現在真的累了，也沒錢了」，自發援助行動將暫時告一段落。

來台就讀東海大學碩士班的烏克蘭學生林瑪麗表示，今年夏天回國時經常聽到空襲警報與飛彈聲，非常恐懼，這批救災車將對烏克蘭人民提供實際幫助。

白璨榮再送出最後68輛救災車前往烏克蘭，累計捐出超過206輛，展現台灣民間的人道援助行動。（記者陳雅芳攝）

在台烏克蘭人Olha Kulish指出，過去多由民間團體接收捐贈，這次由烏克蘭政府直接分配，可送往更急需的城市。她說，戰爭未止，救災與救護車輛損壞率高，台灣的援助仍是重要支撐。利沃夫市政府委辦City Institute與烏克蘭福爾摩沙友好協會也頒發感謝牌表達謝意。

外交部歐洲司副司長陳明杰表示，此次援助由外交部補助地方政府的車輛招標費與運費，白璨榮長期親自奔走，透過台北、新北、台中、高雄及台南等地募集車輛，將善意化為實際行動。

白璨榮回憶，最初得知烏克蘭車輛短缺時，他自行購買30輛車捐贈，後來發現台灣退役車輛可再利用。透過在台烏克蘭人連結當地NGO、市府及國會議員，由對方提出正式請求，使外交部依法協助。修車費用龐大，部分運費由一品堂中醫及牙醫史書華協助負擔，每輛車修至能安全使用。白璨榮說，有救護車一天可載五名士兵急救，「覺得很有意義」。

他強調，公司營運受景氣影響，公益與公司分開，「沒賺錢就自己掏腰包」，自稱只是志工，「是為台灣而做」，並表示台灣充滿愛與善意，「很多人的善良超乎想像」。台灣社會的善意和對人道救援的支持，化為烏克蘭前線最迫切需要的力量，也讓遠在戰火中的民眾感受到來自台灣的溫暖。