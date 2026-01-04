（有影片）／伯公疼囡仔！伸港泉州厝福德廟土地公聖誕 捐6萬獎助學金

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】伯公疼囡仔！伸港鄉泉州厝福德廟今（4）日歡慶土地公聖誕，廟方將信眾香油錢化為實際行動，捐出6萬元獎助學金嘉惠周邊三所國中小學，另加碼6,000元加菜金支持伸港國中籃球隊，用「伯公的疼惜」鼓勵孩子努力向學、回饋鄉里。

伸港鄉泉州厝福德廟今日舉辦土地公聖誕，廟方捐出6萬元獎助學金給周邊三所國中小學，並加碼6,000元支持伸港國中籃球隊，回饋地方教育。（記者陳雅芳攝）

彰化縣伸港鄉泉州厝福德廟今（4）日舉辦土地公聖誕祝壽活動，現場香火鼎盛、熱鬧溫馨。為鼓勵地方學子勤奮向學，廟方在向「伯公」請示後，決定將信眾香油錢回饋教育，捐出6萬元獎助學金，分別提供周邊三所國中小學使用，另捐贈6,000元作為伸港國中籃球隊加菜金，盼孩子在課業與運動場上都能全力以赴、勇敢追夢。

立法委員陳秀寶、彰化縣議員周君綾、柯振杯等地方民代到場見證捐贈，也一同向伯公祝壽致敬，肯定福德廟長年以來投入地方公益、回饋教育的善行義舉。

今（4）日農曆11月16日為土地公聖誕，供桌上擺滿村民精心準備的供品，除了傳統牲禮、水果，村民們也準備麵線糊、草披仔粿，以及深受大小朋友喜愛的地瓜球、炸粿，與信眾分享平安與福氣，展現濃厚的庄頭人情味。

立委陳秀寶及縣議員周君綾、柯振杯等人表示，泉州厝福德廟將香油錢轉化為教育資源，是最有意義的「投資」，讓孩子感受到社會的支持，也能更專心向學、回饋家鄉。

泉厝村長洪勝賢指出，泉州厝福德廟是地方重要的信仰中心，每逢農曆初二、十六，村民都會前來參拜，香火相當興盛；一旁的和伸有限公司董娘張秀珠也分享伯公的靈驗事蹟，兩年前公司貨櫃卡關海關，她到福德廟祈求庇佑，當天下午即接獲貨櫃順利通關的好消息，隔天便前來還願，除在初二、十六準備供品外，也長期送餐給附近弱勢民眾，將伯公的庇佑化為善的循環。

伸仁國小校長熊黛綾代表三所受惠學校致謝，感謝泉州厝福德廟管委會長期關心地方孩子，用行動支持教育發展，讓學生在求學路上感受到來自社區與信仰的溫暖力量。