（有影片）／伸港逆孫用安全帽猛撞阿嬤頭部 影片曝光引眾怒

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化伸港驚傳家庭暴力！26歲男子昨（17）日晚間向75歲阿嬤索錢遭拒後，情緒失控徒手拉扯頭髮，並用安全帽猛撞阿嬤頭部，使她當場倒地不起。事件影片曝光後，引發社會各界譴責，警方與社會處已介入調查。

伸港一名男子昨晚因索錢不成，暴力攻擊75歲阿嬤，事件影片曝光引發網友憤怒。（記者陳雅芳翻攝）

彰化縣和美警分局調查，這名26歲男子長期無業，平日幾乎都待在家中，經常向阿嬤索取生活費。昨晚7點多，阿嬤步行經伸港街頭時，男子騎乘機車尾隨並再度伸手索錢。阿嬤因身上沒有多餘現金，婉拒了孫子的要求。

男子心生不滿，立即動手拍打阿嬤，徒手拉扯頭髮，更戴上安全帽，用頭部撞擊阿嬤的頭部，導致阿嬤重心不穩跌倒在地。阿嬤倒地後，花了一段時間才勉強爬起身，過程中神情驚恐，現場路人見狀大聲喝止男子，但男子仍一度試圖逼迫阿嬤。

彰化縣議員賴清美前往關心阿嬤身心狀況。（縣議員賴清美提供）

事發影片被上傳至地方臉書社團「伸港小鎮」，清楚記錄整個過程，立即引發網友眾怒。網友痛斥男子行徑「畜生」、「怎能這樣動手打老人」，並呼籲警方嚴正處理。路過民眾也表示，看到阿嬤倒地卻被孫子毆打，氣得當場上前阻止。

彰化縣議員賴清美今（18）日前往阿嬤任職的蒜頭工廠探視，關心阿嬤身心狀況。她指出，阿嬤對孫子過度疼愛，即便受傷仍替孫子辯解，但工廠同事都替她抱不平，表示孫子頻繁索錢，阿嬤經常受到精神壓力，令人心疼。

和美警分局表示，獲報後立即派員前往阿嬤住處與現場了解情況。經初步檢查，阿嬤並無明顯外傷，但無法自行完成筆錄，警方將由其兒子陪同製作筆錄。警方指出，全案將依「傷害直系尊親屬未成傷罪」及「家庭暴力防治法」進行偵辦。

彰化縣議員賴清美前往關心阿嬤身心狀況。（縣議員賴清美提供）

彰化縣社會處也已接獲通報，指派社工啟動調查與關懷機制，與警方密切合作，確保阿嬤人身安全。社會處表示，後續將依調查結果提供必要的保護與協助，並研議長期追蹤及關懷措施，避免類似事件再次發生。

★關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線★