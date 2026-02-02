（有影片）／低收家庭增多 寒冬暖心行動 玉聖協會送加菜金與禮盒

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】天氣寒冷、經濟嚴峻，玉聖社會服務關懷協會與議員周君綾，今（2）日攜手辦理「讓愛匯聚．過好年活動」，同時發放加菜金與年節禮盒90份給和美地區需要關懷的民眾，陪伴弱勢家庭提前感受溫暖年節。

農曆新年將至，寒風陣陣，但溫暖的人情卻在彰化和美地區悄悄蔓延，玉聖社會服務關懷協會與彰化縣議員周君綾今天在服務處舉辦「寒冬送暖」活動，為受助家庭送上每戶 2,000 元加菜金及價值 500 元的年節禮盒，志工們一一向民眾問候、送上祝福，把社會大眾的愛心匯聚到每一戶家庭。

周君綾表示，今年受經濟寒冬影響，低收入與弱勢家庭明顯增加，但社團募集善款相對減少，使得弱勢族群的需求更加迫切。「我們希望這次發放不只是物資的給予，更是讓大家感受到社會關懷與溫暖。」她說。

寒冬中送暖，玉聖社會服務關懷協會與縣議員周君綾發放加菜金與禮盒，關懷弱勢家庭過年。（記者陳雅芳攝）

玉聖社會服務關懷協會秘書長周冠豪指出，這次共募集善款 72 萬元，全部來自社會大眾與社團的愛心。今天首先關懷的是和美地區 90 戶邊緣戶、經濟弱勢民眾及寒士，後續將逐步擴及大彰化地區，希望將大家的善念化作寒冬裡的一股暖流。

活動現場，受助民眾帶著感激的笑容排隊領取禮盒與加菜金，有的家庭特別帶著小朋友一起到場，孩子們手拿紅包袋，對志工揮手說「謝謝」，現場氣氛溫馨又充滿年味。

有民眾感動表示：「玉聖社會服務關懷協會和周議員每年都來關心我們，即使天氣冷、日子難過，也能感受到有人在乎我們。」另一位受助者說：「這份加菜金和禮盒，不只是物資，帶來的是溫暖和希望，讓我們有勇氣面對生活挑戰。」

周冠豪補充，除了物資發放，協會更重視實際陪伴與問候，「我們希望每一位受助者都能感受到社會的關懷與溫暖，讓寒冬也能有一份暖流。」

此次活動不僅傳遞物資，更傳遞了人與人之間的溫情與善念。玉聖協會與周君綾也呼籲社會大眾，即便資源有限，仍希望更多人能持續關心弱勢族群，讓溫暖與善心持續在大彰化地區流動，讓每個家庭都能安心過年。