（有影片）／佩英的創業路：12年天然泰味與貓咪餐廳

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】員林「泰之飲」泰式料理老闆佩英，從翻譯工作轉型為主廚，12年來堅持天然烹調、不加味精，將家鄉味帶到臺灣餐桌，還打造貓咪友善空間，讓顧客吃得開心又放鬆。

員林「泰之飲」老闆佩英從翻譯轉型主廚，12年來堅持天然泰味，還打造貓咪友善餐廳。（移民署彰化縣服務站提供）

今（5）日，移民署彰化縣服務站行動服務列車駛進員林市，專程拜訪泰國新住民佩英經營的「泰之飲」泰式料理。12年創業路，她從翻譯轉為主廚，堅持健康料理、傳承家鄉味，也為餐飲業注入多元文化的溫度。

佩英20年前在泰國與丈夫相識結婚，婚後選擇定居臺灣。她中文系畢業，曾任翻譯，對語言與文化敏感，也因此在創業初期更能與顧客溝通。最開始，她從飲品起家，但思念家鄉料理，加上希望即使一個人來，也能用平實價格享受泰國菜，於是慢慢加入創意菜色，餐單也愈來愈豐富。

開店12年來，佩英最堅持的就是天然食材、不加味精。為了讓料理更道地，她還曾回泰國向當地廚師學習正宗手法。餐廳的招牌泰式酸辣湯麵酸香開胃、泰式船麵湯頭濃郁滑順，每一道菜都像把家鄉味端上桌。餐桌上的「泰味四寶」－魚露、生辣椒醋、辣椒粉、糖，讓客人自由調整口味，吃得到佩英對家鄉的思念，也吃得到她對料理的用心與堅持。

除了美味料理，店內空間也是一大亮點。濃厚泰式風情的裝潢搭配自在穿梭的貓店長，讓人一踏入就感到放鬆，成為不少在地居民與愛貓人士的最愛。佩英笑著說：「備料、烹調到收拾都要花很多時間，體力負擔很大，但看到客人吃得開心，甚至把餐點吃得一乾二淨，就是我最大的動力。」她也鼓勵其他新住民：「人生只有一次，想做就去努力實現吧！」

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，新住民不僅為家庭努力，也為地方產業帶來創新與多元文化。透過行動服務列車的拜訪，能深切感受到新住民在臺創業的韌性與能量，佩英就是其中典範。

此外，為協助新住民及其子女提升競爭力，「114學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」即將開跑，報名期間自115年2月23日至3月23日，鼓勵符合資格的新住民及子女踴躍報名參加。