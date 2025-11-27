（有影片）／偏鄉學童圓夢搭高鐵 南投萬豐國小師生台北二日遊
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】南投仁愛鄉的萬豐國小師生今（27）日搭上高鐵，從山區出發前往台北兩天一夜。對很多孩子來說，這是人生第一次坐高速列車，興奮與期待寫在每個小臉上。
南投仁愛鄉位於山區，沒有鐵路，也沒有高速公路，更沒有高鐵，對當地孩子來說，搭高鐵幾乎是天方夜譚。為了讓偏鄉孩子圓夢，台灣高鐵公司特別安排萬豐國小師生今天清晨六點多從曲冰部落出發，先搭巴士、再轉車到高鐵彰化站，開始前往台北的二日遊。高鐵彰化站專員周淑娟表示：「光是從山上轉車到彰化站就很不容易了，孩子們一路上都非常興奮！」
出發前，孩子們在車站大廳唱起布農族傳統歌，聲音清亮又充滿原鄉色彩，吸引不少旅客停下腳步欣賞。站長李元弼也特別送上祝福，希望這趟旅程能讓孩子們體驗高鐵的速度與舒適，也透過窗外所見的城市風景，激發他們的想像力與創意。
萬豐國小位於曲冰部落，是布農族的迷你小學，全校只有59名學生。校長曹峻昌表示，許多孩子以前從未搭過高鐵，對列車奔馳的感覺、窗外快速掠過的風景只能靠想像。這次出遊不僅能讓孩子們開拓視野，也能豐富他們的生活經驗與創作靈感。
來自低收入家庭的小柔迫不及待地用畫筆描繪高鐵列車、鐵道與隧道，她說：「我想把今天看到的每一個細節都畫下來，未來再畫高鐵時，就能把窗外的美麗風景加上去。」單親家庭的阿恩則充滿好奇地說：「自從課堂上看到高鐵影片，我就一直想知道高鐵過山洞時長什麼樣子，今天我要一直盯著窗外不眨眼！」
這趟旅程除了坐高鐵，孩子們還計畫參觀台北知名景點，了解城市文化，品嘗小吃，並將所見所聞轉化為繪畫或生活創作。李元弼站長表示，台灣高鐵公司一直以來都希望透過這類活動，為偏鄉孩子創造學習與成長的機會，未來也會持續深耕在地，把更多正向力量帶給需要的人，讓台灣變得更溫暖、更美好。
