（有影片）／傳愛過好年 彰化家扶兒圓夢北上體驗高鐵與台北101

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆年前，社會各界暖流匯聚，為偏鄉彰化家扶兒少點亮希望。今（4）日，台灣高鐵公司、台北101與服飾品牌NET（主富服裝）共同攜手，邀請彰化家扶40名偏鄉弱勢兒少參與「圓夢之旅」，透過高鐵接駁、地標景觀體驗及購衣資助，讓孩子度過一個充實且溫馨的新年假期。

農曆年前，彰化家扶40名偏鄉兒少首次搭高鐵北上，登上台北101，並獲得購衣資助，度過難忘圓夢之旅。（彰化家扶提供）

圓夢之旅從高鐵彰化站啟程。台灣高鐵公司提供全額免費車票，讓孩子們首次踏上高鐵列車，體驗時速300公里的便捷旅程。對許多家扶兒來說，這不僅是交通體驗，更是一場跨越地理限制、開拓視野的冒險。

高鐵彰化站站長李元弼表示，「高鐵不只是交通工具，更是傳遞愛與關懷的橋樑。希望孩子們透過這段旅程感受到外界對他們的支持，也開闊對未來的想像。」

抵達台北後，孩子們搭乘捷運前往象徵台灣驕傲的台北101大樓。台北101觀景台特別提供專屬優惠，邀請家扶兒登上89樓城市環景360與88樓風阻尼球觀賞區，俯瞰台北盆地全景。

許多孩子首次近距離觀賞「風阻尼球」，並在雲端明信片區寫下對家人的祝福。台北101董事長賈永婕親自迎接，擔任「一日導遊」與孩子們合影，並勉勵孩子們勇敢追夢：「心中要有一座想要征服的山，全台灣都會支持你們。」

此外，服飾品牌NET也為每位孩子準備價值2,000元的購衣提貨券，並安排專人協助挑選。NET指出，禮券不只是物質資助，更是尊重孩子自主選擇的權利，讓孩子能依照喜好挑選保暖衣物，增添新年自信與溫暖。

彰化家扶主任王震光表示，偏鄉弱勢家庭平時生活忙碌，鮮少有機會帶孩子外出，更遑論搭高鐵、登101或挑新衣服。他感謝三大企業及立法委員黃秀芳的協助，讓孩子們感受到社會的關懷與支持。王主任強調，「這份企業的集體溫暖將成為孩子們成長的重要養分，也激勵他們未來有能力時回饋社會，延續善的循環。」

彰化家扶也呼籲社會大眾支持「無窮世代～傳愛過好年」活動，捐款專線04-7569336，郵局劃撥帳號00271389。