（有影片）／先頭烏報到！線西塭仔港老饕排隊搶「烏金」
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】立冬帶來漁業好兆頭，彰化線西鄉漁民李文德、李浩仁父子昨（7）日晚在彰化外海捕獲超過3000尾先頭烏，今（8）日上午在線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，吸引老饕排隊搶購，掀起今年烏魚季首波熱潮。
立冬一到，彰化線西鄉塭仔港就熱鬧非凡。李文德、李浩仁父子昨晚出海捕撈先頭烏時，拉起魚網的瞬間，烏魚活蹦亂跳，讓漁民們笑聲連連，忙到午夜才將捕獲的魚分裝完成。李浩仁表示，捕獲這批3000多尾先頭烏，不僅是今年烏魚季的好兆頭，也讓全家對後續收成充滿期待。「今天下午我們還會再出海，希望能捕到更多『烏金』，帶給大家新鮮的漁獲。」
今（8）日9點，父子倆在線西鄉塭仔港開始宰殺與販售，現場已有不少熟客早早來排隊，手提保冷箱、提籃，挑選最新鮮的烏魚。烏魚俗稱「烏金」，全身皆可賣錢，烏魚殼、烏魚膘與烏魚子更是珍貴食材。
李浩仁說，大中小烏魚殼價格從每台斤120元到150元不等；最受歡迎的未曬乾烏魚子則每台斤1200至1300元，與去年價格相仿。此次捕獲的先頭烏預估可為漁民帶來上百萬元收益。
縣議員賴清美指出，烏魚季通常集中於冬至前後，立冬距冬至尚有一個月，但今年氣溫偏暖，能一次捕獲這麼大量的野生烏魚，實屬難得。她昨晚得知消息後，今日清晨也到場向漁民致意，祝賀好采頭，並希望後續捕撈順利，迎接豐收年。
老饕林小姐一邊挑選烏魚，一邊說：「這才剛立冬，烏魚就這麼肥美，真是開心！每年我都搶先買先頭烏回家做烏魚子，吃起來才鮮甜。」另一名民眾則喊道：「這麼新鮮的烏魚，一定要早到，不然就被搶光了！」
漁民們表示，每年立冬捕獲的首批先頭烏象徵好運，也意味著烏魚季即將展開。現場熱鬧的買氣、歡笑聲，以及滿載烏金的魚網，不僅展現了彰化漁民的辛勞，也讓民眾提前感受冬季漁港的豐收氣息。
