（有影片） 光影盛宴！2025映像節中興文創園區亮麗登場

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者鄭南寶/宜蘭報導】2025映像節今年以光與影為主題，今天在中興文創園區特別邀請曾經在法國亞維儂藝穗節演出之君舞蹈劇場，帶來經典舞目關於身體的書寫，以墨西哥藝術家Lua作品流動的纖維光影為舞台，重新編排，呈現視覺藝術及表演藝術共融所帶來的藝術張力。

中興文創園區前身為中興紙廠，是曾經支撐宜蘭產業的重要基地，今年映像節以光與影的自然語彙重新出發，透過國內外藝術家與科技藝術團隊的創作，回應空間脈絡，將整個園區化為一座以光影書寫的作品，讓藝術不僅被觀看，更能被觸發、被走進，成為民眾生活的一部分。

2025映像節展期至12月25日止，今年映像節同時打造12公尺巨型聖誕主樹，每天下午5點到晚間10點點燈，展覽期間，周六及周日在戲棚下及光合屋都將舉辦光影聖誕市集，集結手作、香氛、生活選物與飲食品牌，於市集消費還可參與交換禮物活動。