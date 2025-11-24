（有影片）／免費水果沒拿到 阿嬤返家忘路 警護送平安回家

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】在和美鎮69歲的葉阿嬤，平時獨居生活，昨（23）日原本想去彰化果菜市場領取活動送出的3千份免費水果，沒想到到場時已經全部發完。失望的她準備返家，卻突然腦中完全想不起回家的路，獨自徘徊在車流繁忙的彰鹿路上，幸好民眾發現報案，員警及時到場護送返家，避免意外發生。

彰化市69歲葉姓婦人昨日前往果菜市場領取免費水果，返家途中卻忘記路，幸好民眾發現報案，員警及時護送返家。（警方提供）

莿桐派出所巡佐張建興與警員黃翎郡接獲報案後，迅速趕到現場。員警發現阿嬤走路踱步、神情緊張，言語前後矛盾，記憶也有些混亂，辨識身分相當困難。但員警沒有放棄，耐心地陪她聊天，一邊循序引導，一邊從零碎的線索拼湊出她的家住和美鎮。

阿嬤向員警說，下午獨自前往果菜市場參加活動，原本只是想領免費水果，沒想到回家的路竟然一片空白，感到非常害怕與無助。隨著天色漸暗，她愈發感到孤單又危險，畢竟彰鹿路車流大又緊鄰高速公路，一不小心就可能發生意外。

員警確認阿嬤的身體狀況後，立即開巡邏車護送她返家，一路上關心她的狀況，提醒注意安全。抵達住處後，阿嬤頻頻向警方道謝，感動地說：「要不是你們出現，我真的不知道今晚會走到哪裡去。」

此次事件也提醒社會大眾，對獨居長者的關懷十分重要。警方表示，會持續透過社區巡邏與民眾通報，共同守護弱勢長者的安全。