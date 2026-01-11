（有影片）／全台車迷注意！2026第五屆彰化賽車節本週末登場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台車迷引頸期盼的「2026第五屆彰化賽車節」，將於1月17、18日在田中高鐵彰化站周邊道路盛大開跑，超過250位國內外頂尖車手同場競技，城市街道化身賽道，帶來高速競逐的震撼畫面與滿滿熱血魅力，彰化縣長王惠美邀請民眾親臨現場，一同感受城市街道化身賽道的熱血震撼。

彰化賽車節將於1月17、18日登場，超過250位國內外車手聚首，彰化縣長王惠美邀請民眾一同感受城市化身賽道的震撼魅力。（資料照 記者陳雅芳攝）

王惠美表示，今年邁入第五屆的彰化國際賽車節，規模再度升級，集結超過250位國內外頂尖車手與車隊參賽，賽道採「U型反覆式賽段」設計，兼具技術性與觀賞性，讓民眾能近距離欣賞高速競逐的精采瞬間。她說：「賽車節不僅是運動盛會，更是彰化城市能量與產業魅力的展現。」

王惠美同時感謝縣議會議長謝典霖及所有議員對運動賽事及縣府預算的支持，並指出，透過舉辦賽車節，彰化的汽車產業鏈與在地企業將有機會與國際車手、車隊交流，進一步帶動觀光與經濟發展，逐步打造具特色的「賽車經濟」。

彰化賽車節將於1月17、18日登場，超過250位國內外車手聚首，彰化縣長王惠美邀請民眾一同感受城市化身賽道的震撼魅力。（縣府提供）

彰化歷來不僅是農業重鎮，也是全台汽車零配件產業最完整的地區之一，涵蓋車輛改裝、零件製造與維修服務。賽車節期間，除了賽事本身的緊張刺激，現場還規劃有汽車產業展示區、在地特色市集、親子互動區與試乘體驗活動，民眾可以邊欣賞賽事，邊體驗車輛科技與在地特色產品，適合親子、車迷及一般民眾共同參與。

活動場域鄰近高鐵彰化站，交通便利，縣府建議民眾多利用大眾運輸前往，現場也將提供接駁與停車資訊，方便遊客順利進出。王惠美表示：「我們希望透過這場賽事，不只是感受速度與激情，也能看到彰化產業與城市的活力。」

此外，主辦單位表示，賽事將全程遵守安全規範，賽道周邊設置完善防護措施與觀賽區，確保民眾安全。活動期間也安排多項互動體驗，如賽車手簽名會、賽車模型展示及現場拍照打卡點，讓每一位觀眾都能留下難忘回憶。

更多活動資訊，可至主辦單位官方粉絲專頁「Fun 城市賽車 Funcity Racing」查詢：https://www.facebook.com/FUNfuncityracing/