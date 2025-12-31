（有影片）／全國最大規模！彰化明年補助1萬名長者接種帶狀疱疹疫苗

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，一旦發作往往伴隨難以忍受的神經痛，被形容「比分娩、手術還痛」。為守護高齡族群健康，彰化縣政府今（31）日宣布，明（2026）年1月20日起啟動帶狀疱疹疫苗補助計畫，一次開放1萬名長者接種，受惠人數與規模均為全國最大。

為了不讓長輩承受皮蛇的劇烈神經痛，彰化縣政府宣布，明年起補助1萬名長者接種帶狀疱疹疫苗。（記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美表示，帶狀疱疹常伴隨長期神經痛，對長者生活品質影響甚鉅，她今年也曾親身經歷其劇烈疼痛，深知防治的重要性。由於疫苗價格高昂，許多長者因此卻步，縣府決定率先編列預算推動補助，減輕民眾負擔。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，研究顯示，接種帶狀疱疹疫苗除可有效降低發病與神經痛風險，亦有助減少約20%的心血管疾病與失智症發生率，屬於高成本效益的公共衛生投資。以整體社會效益評估，投入1元可回收約1.85元。

身兼國家預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人的台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，帶狀疱疹發作時疼痛劇烈，臨床上不乏因無法忍受疼痛而身心受創的案例。他指出，中央已研議將帶狀疱疹疫苗納入公費，但目前仍受限於預算規劃，彰化縣能率先補助1萬人、共2萬劑，展現地方政府對成人疫苗政策的積極作為。

彰化縣衛生局說明，此次補助對象為設籍彰化滿1年以上的65歲以上長者，以及55歲以上原住民，分為兩類補助方式。低收入戶及中低收入戶長者共4,789人，兩劑疫苗全額補助；一般長者則需自付6,000元，其餘由縣府補助，預計補助5,211人，名額用罄即止。

衛生局疾病管制科長王曉琪指出，低收及中低收入戶長者，將由衛生局主動寄發通知單，民眾持通知單及健保卡即可前往衛生所接種；一般長者須先向轄區衛生所完成預約登記及繳費後，再依通知時程接種，繳費方式包含銀行臨櫃、網路銀行、行動銀行及四大超商。

衛生局長葉彥伯補充，此次施打疫苗為2023年核准上市，安全性高，常見副作用多為注射部位疼痛、疲勞及頭痛等輕微反應，且多為短暫性。整體計畫目標接種1萬人，約占縣內65歲以上人口的4.1%，期盼逐步提升長者保護力，降低醫療與長期照護負擔。