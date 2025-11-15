（有影片） 兩紅綠燈相距不到50公尺造成路口回堵 宜縣議員邀相關單位會勘改善

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者鄭南寶/宜蘭報導】宜蘭市中山路一段與建蘭南路、壯二路交叉口以及中山路一段與中山路一段245巷口，兩處相距不到五十公尺卻有兩個紅綠燈，其中245巷設有左轉燈，由於距離短導致回堵，有時車輛回堵不僅佔據斑馬線，甚至佔據整個建蘭南路口。宜蘭縣議員林錫明接獲民眾陳情，14日邀集宜蘭縣政府交通處、宜蘭市公所等單位進行會勘。

經過實地會勘之後，主管單位都各自提出對於解決路口車輛回堵的改善方式，後續就看是否確實達到預期改善效果。