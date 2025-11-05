（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳水岸廊道」啟用典禮，打通廊道斷點，結合水圳、書法意象及二水石硯特色，提供民眾休閒踏青與自行車運動新場域，並串聯周邊觀光自行車道。

「硯墨之道」八堡一圳水岸廊道啟用，融合二水石硯文化與書法意象，打造兼具休閒與文化的新場域。（記者陳雅芳攝）

縣長王惠美表示，本次工程以「硯墨之道」為主題，融合二水石硯產業文化特色，打造兼具休閒與文化風格的廊道空間。工程打通八堡一圳1號橋至復興橋之間的343公尺斷點，並延伸至坑口1號橋，總改善長度達1.3公里。

王惠美指出，「八堡圳」被譽為彰化母親河，對彰化農業發展至關重要，有了八堡圳灌溉，濁水溪流域農業才能茁壯。廊道全長29公里，自田中高鐵站分為南北兩段，南段可連接南投集集「三鐵跑水」自行車道，沿途可欣賞二水花旗木與田園風光；北段則通往員林台糖步道約12公里，未來將規劃休憩節點、景觀照明、導覽指標及植栽綠化，串聯埔心自行車道，提供民眾安全舒適的休閒空間。

縣議員鄭俊雄表示，早在2019年即向縣府提案，盼透過八堡圳水岸廊道串連田中、社頭、二水三地，並在前瞻計畫爭取經費補助。他感謝縣府團隊及地方仕紳支持，讓鄉親與遊客都能享受完善設施。

參山國家風景區管理處秘書洪英逸指出，水岸廊道啟用後，八堡圳自行車道串聯完成，遊客可沿八堡圳從彰化高鐵站騎行至二水旅遊，無需再繞行137線或141線，大幅提升安全與便利性。

城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，廊道沿途波光粼粼，民眾可邊健行邊享受自然景觀，形成視覺與聽覺兼具的旅遊體驗，預計將成為南彰化旅遊新亮點。

此外，本週日（11/9）舉辦的「台灣米倉田中馬拉松」路線也將經過水岸廊道，邀請民眾親身體驗八堡一圳的人文與自然之美。