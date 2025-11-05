（有影片）／六腳Do薩克斯風樂團奏響榮家秋日慶生會 長輩笑聲滿溢

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】秋風微涼，彰化榮家今（5）日舉辦11月份住民慶生會，一場溫馨又熱鬧的音樂饗宴正式展開。特別邀請由陳長宏團長帶領的「六腳Do（嘟）薩克斯風樂團」演出，長輩們在悠揚樂聲中，臉上洋溢笑容，現場氣氛溫暖又充滿活力。

彰化榮家舉辦住民慶生會，邀請「六腳Do（嘟）薩克斯風樂團」演出，為長輩們帶來一場結合懷舊、活力與感動的音樂饗宴。（記者陳雅芳攝）

彰化榮家表示，「六腳Do薩克斯風樂團」自2022年成立，由一群平均年齡超過60歲、熱愛音樂的長青音樂愛好者組成。樂團以「以音樂傳遞愛、以旋律發揮善的力量」為理念，希望透過樂聲讓每個人都感受到快樂與溫情。

樂團成員包括夫妻檔周啟南與章麗娟，章麗娟與女兒周佳儀曾在民國84年榮獲《五燈獎》親子唱遊組「五度五關」殊榮，深厚的音樂底蘊和豐富的舞台經驗，為本次演出增添亮點。

演出曲目精采多元，從輕快活潑的〈快樂出帆〉揭開序幕，長輩們跟著節奏輕拍桌面，臉上露出愉快笑容；接著浪漫懷舊的〈美酒加咖啡〉、〈往事只能回味〉讓現場氣氛溫馨，彷彿帶大家回到過往美好時光。隨後，民謠風趣的〈草螟弄雞公〉更帶動全場跳動，笑聲此起彼落。

特別安排的「十巧手運動」在〈瀟灑走一回〉旋律中展開，榮家同仁引導長輩活動手腕與手指關節，結合音樂節奏，一邊聽、一邊動，增添互動樂趣，讓長輩在音符中活動筋骨，也增進身心健康。活動尾聲，樂團以〈期待再相會〉收尾，全場長輩齊聲拍手，掌聲與笑聲交織，畫下完美句點。

彰化榮家主任蘇再勝表示，「六腳Do薩克斯風樂團用音樂和活力展現了『老而彌堅』的精神，不僅讓長輩們感受到音樂的力量，也帶來滿滿幸福能量。」他指出，榮家將持續推動多元藝文活動，讓長輩們在音符、笑聲與互動中，感受到家的溫暖與社會連結，提升生活品質。