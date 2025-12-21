（有影片）／冬至撞天赦日80年一遇 北斗奠安宮湧千人補財庫拚轉運

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】這一天錯過恐怕得再等80年！冬至巧逢今年最後一個天赦日，冬至遇天赦日，象徵由陰轉陽，被視為80年難得一遇的超強轉運日，彰化北斗奠安宮今（21）日清晨起湧入上千名信眾補財庫、求好運，場面熱鬧。

錯過再等80年！冬至巧逢今年最後天赦日，北斗奠安宮今（21）日湧入上千信眾補財庫、祈求轉運。（記者陳雅芳攝）

今（12）日適逢節氣「冬至」，同時也是今年最後一個「天赦日」，冬至與天赦日罕見同日，被民俗界視為80年才遇一次的超強祈福良辰。彰化縣北斗奠安宮自清晨起便湧入大批信眾參拜祈福，估計超過上千人到場，其中逾半數民眾購買「財庫金」，希望把握今年最強運日補財庫、轉好運。

北斗奠安宮常務董事賴姿妍表示，奠安宮主祀天上聖母，並供奉玉皇大帝，冬至巧逢天赦日相當罕見，被視為消災解厄、轉運補運的最佳時機，因此一早就有大量信眾前來參拜。為因應信眾需求，廟方特別準備數千份財庫金，讓民眾都能順利完成補運儀式。

賴姿妍指出，今年雖然共有6個天赦日，但以今日能量最強，象徵「陰極轉陽、生氣萌發」，錯過這次恐怕得再等上百年。廟方也同步推出「補財庫打卡送年曆」活動，補運儀式一路開放至今晚11點，提醒信眾把握良機。

前來參拜的蕭姓信眾表示，得知今天是今年最後一個天赦日，特地向玉皇大帝祈求消災解厄，盼能赦免口業等過失，為來年累積好運與財運。

民俗專家廖大乙分析，今年為乙巳年，又逢雙春閏六月，整體運勢起伏較大，冬至是一年中白天最短、陰氣最盛的日子，若再遇上天赦日，更具「由陰轉陽」的轉運意涵。他建議，今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴，以及明年將犯太歲的鼠、馬、兔、雞等生肖，可把握這一天補運改運，為新一年開個好兆頭。

另一名民俗專家許森洋則指出，天赦日是天干地支配合所產生，一年僅有五至七天，冬至又恰逢天赦日，約80年才會出現一次。今日前往廟宇祭拜玉皇大帝，向玉帝懺悔赦罪、化解冤親債主，對於祈求健康、財運與整體運勢，效果特別顯著。