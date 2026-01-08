（有影片）／冷氣團來襲！彰化48小時88人急診搶救 3名長輩心跳驟停

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒流報到，彰化連日清晨低溫甚至跌破10度，短短兩天就有88人疑似心肌梗塞或身體不適送醫急救，其中3名長輩甚至在家就心跳驟停。醫師提醒，天冷保暖、量血壓、慢起床，真的很重要！

寒流來襲，彰化縣48小時內有88人急診送醫，其中3名長輩心跳驟停，醫師提醒冬季保暖與血壓監測。（記者陳雅芳攝）

最近天氣冷颼颼，彰化縣消防局統計，自1月6日上午8點到今（8）日清晨8點，短短48小時內就接到88起急救案件，都是疑似心肌梗塞或身體不舒服的狀況。救護人員忙得不可開交，而最令人擔心的是，其中有3位長輩送醫前心跳都停了。

這3位長輩年紀都在73到75歲之間，發生時間幾乎都是深夜或清晨。大村鄉75歲老翁今早6點多被家人發現心跳驟停，緊急送醫搶救；另外兩位分別是員林與溪湖的74歲與73歲長者，也都是清晨或半夜心跳驟停。

彰基醫院急診邱俊杰主任表示，最近急診病患明顯比平常多，主要是高血壓族群以及相關併發症患者，還有消化道出血的人。天冷的時候，長輩早上起床如果突然起身，很容易誘發心血管疾病，醫師提醒大家要注意。

邱俊杰主任給了幾個冬天保健小提醒：血壓要常測：尤其有高血壓或心臟病的人，血壓要控制穩定。飲食別太油太鹹：冬天很多人想進補，吃高油、高鹽或刺激性食物很容易血壓升高，也可能消化不適。早上慢慢起床：長輩建議先在床上休息15～20分鐘，再慢慢坐起來，別突然起身。

邱俊杰說，雖然急診病人多到快滿床，但醫院會盡量調配床位，讓病人能快速住院，減少塞床的問題。他提醒，如果出現頭暈、胸悶、呼吸困難，一定要立刻去急診，別拖延。

另外，心臟血管內科陳美綾醫師補充，冷天對心血管是一大考驗，低溫會讓血管收縮、血壓升高，心肌梗塞和中風的風險都會增加。有心臟病或高血壓的朋友，外出一定要戴帽子、圍巾保暖，藥物也要按時吃，血壓、心跳也要定期量。如果有胸悶、胸痛或呼吸急促的情況，一定要馬上就醫。

醫師強調，冬天寒冷時段多集中在清晨與夜晚，民眾要多注意自己和家中長輩、幼兒的身體狀況，做好保暖、防寒，出現不適馬上就醫，才能保障安全。