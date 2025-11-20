（有影片）／「凝思‧天然」李憶含書畫展在彰化生活美學館登場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】走進彰化生活美學館，墨香氤氳，光影流轉。李憶含的「凝思‧天然–2025書畫藝術創作展」從今（20）日起展出55件水墨作品，館長尹彙武邀請觀者穿越筆墨與哲思，感受東方藝術的靜謐與深邃，展期至明年1月11日。

「凝思‧天然–2025李憶含書畫藝術創作展」在彰化生活美學館開展，展出55件水墨作品，邀民眾感受水墨藝術與哲學意境。（記者陳雅芳攝）

彰化生活美學館第一、二展覽室充滿墨香與光影，館長尹彙武在開展現場表示：「水墨不只是線條與色彩，更是心靈與哲思的對話。希望每位觀眾在欣賞作品時，能感受到藝術帶來的寧靜與啟發。」

尹彙武說，出生於彰化花壇鄉的李憶含，是當代水墨畫壇極具影響力的藝術家。他以「丹青繪事，誠明藝道」作為創作箴言，致力於將東方哲學精神與現代藝術語彙融合。他擁有國立臺灣師範大學藝術學博士學位，現任東方水墨藝術學會指導教授，曾榮獲2007年佛光山國際藝術獎第一名、2009年中華文化傳播貢獻獎，並多次入選全國美展、南瀛美展與臺陽美展，展現深厚的學術底蘊與創作實力。

李憶含談到，他的藝術哲學「體時用中」主張，藝術家要感知當代脈動（體時），並靈活運用中庸智慧（用中），把東方哲學的靈思融入西方抽象技法，呈現自由靈動的水墨意象。他認為，真正的水墨藝術不僅是視覺的呈現，更是心靈的體悟與哲學的延伸。

本次展覽「凝思‧天然」展出55件作品，每幅作品都承載藝術家對靈性、智慧與文化根源的探索。現場作品或筆墨淋漓、氣韻流動，或抽象意象、層層疊加的墨彩中暗藏哲理。觀展民眾表示：「走在展間，仿佛進入另一個空間，能感受到筆墨流動帶來的寧靜與心靈對話。」

李憶含希望觀眾在欣賞作品的過程中，不只是被畫面吸引，更能回歸心靈，找到屬於自己的自然與真實。他強調，藝術是生活的延伸，也是精神與日常的橋梁。「透過筆墨，我想讓每位觀眾感受到生命中真、善、美的韻味，並在忙碌生活中找到一份寧靜與平衡。」

尹彙武說，這場展覽是一趟心靈的藝文之旅，邀請大家走進水墨世界，感受藝術的細膩與深度。