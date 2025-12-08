（有影片）副總統蕭美琴宜蘭視察出意外 國民黨宜蘭縣議會黨團批「提籃假燒金」假公濟私

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】副總統蕭美琴日前前來宜蘭參訪，回程一名員警執行交通管制勤務不幸被廂型車撞擊導致嚴重受傷，目前還在台北榮民總醫院救治當中。國民黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會痛批副總統蕭美琴日前來宜蘭是假公濟私，根本是輔選行程，卻動用大批警力進行交管維安。

國民黨團指出，更讓人質疑的是，既稱「公務行程」，地方政府卻全程缺席。縣府未獲完整通知，各局處沒有被安排出席；礁溪鄉長未被邀請、頭城鎮長未被列席陪同。中央官員視察地方政務，按行政常規必須由縣府與地方首長陪同，才能呈現地方第一線狀況。此次行程卻刻意排除地方民選首長，這不是行政疏失，而是刻意安排，使行程的真正性質不被揭破。

國民黨團表示，民進黨堅稱這次副總統行程是「公務視察」，但行程動線與民進黨在宜蘭的選舉布局卻驚人地一致。副總統在礁溪的行程剛好落在民進黨準備推舉李淑芬的選區；在頭城所安排的參訪點，全都與民進黨力挺的吳立民支持版圖重疊；而整場行程所談的災後復原、農業發展與長照政策，又完全貼合民進黨縣長參選人林國漳的主打政見。行程地圖比任何聲明都更能呈現真相。如果不是輔選，外界難以理解何以如此「精準」。